"Челси" заявил на сезон завершившего карьеру Петра Чеха

В Лондоне объяснили это тем, что 38-летний вратарь, работающий техническим советником в "Челси", занял позицию футболиста без контракта на случай возникновения чрезвычайной ситуации. Его внесение в заявку обусловлено возможными негативными последствиями пандемии коронавируса.

Помимо Чеха, на сезон заявлены ещё трое вратарей: Кепа Аррисабалага, Вилли Кабальеро и Эдуар Менди.

Напомним, Петр Чех завершил карьеру футболиста в 2019 году. За "Челси" он выступал с 2004 по 2015 год. В составе лондонской команды голкипер четыре раза выигрывал чемпионат и Кубок Англии, а также становился победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы.