Чт, 22.10.2020
Гомосексуалисты имеют право на создание семьи. Они дети Божьи. Необходимо принять законы о гражданском партнерстве, чтобы они были защищены законом. Папа Римский Франциск
Папа Римский Франциск

"Челси" заявил на сезон завершившего карьеру Петра Чеха

Петр Чех

ФОТО: Reuters/ScanPix

Футбольный клуб "Челси" включил в заявку на сезон Английской премьер-лиги (АПЛ) завершившего карьеру чешского вратаря Петра Чеха. Об этом сообщается на сайте клуба.

В Лондоне объяснили это тем, что 38-летний вратарь, работающий техническим советником в "Челси", занял позицию футболиста без контракта на случай возникновения чрезвычайной ситуации. Его внесение в заявку обусловлено возможными негативными последствиями пандемии коронавируса.

Помимо Чеха, на сезон заявлены ещё трое вратарей: Кепа Аррисабалага, Вилли Кабальеро и Эдуар Менди.

Напомним, Петр Чех завершил карьеру футболиста в 2019 году. За "Челси" он выступал с 2004 по 2015 год. В составе лондонской команды голкипер четыре раза выигрывал чемпионат и Кубок Англии, а также становился победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы.

В текущем сезоне АПЛ "Челси" имеет восемь очков после пяти туров и занимает восьмое место в турнирной таблице.

Последние новости

НАВЕРХ
Back