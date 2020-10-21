В Одни Ворота: Резвый старт "Милана" и неожиданные лидеры в Англии
Спортивная программа "В Одни Ворота" рассказывает о личностях и достижениях, делает прогнозы и приводит статистику, проливает свет на тонкие и малозаметные детали большого спорта. Автор и ведущий подкаста - Никита Матвеев.
Сегодня в выпуске:
- Впервые за 20 сезонов "Реал" и "Барселона" проиграли и не забили в рамках одного тура чемпионата Испании. Команды будто сговорившись вышли на свои матчи в одинаковой розовой форме - и так же синхронно друг за другом проиграли.
- "Милан" победил "Интер" (2:1) в 4-м туре чемпионата Италии, хотя до этого не мог победить в дерби шесть раз подряд. "Милан" одержал четыре победы в четырёх матчах на старте сезона - такое случилось впервые с сезона-1995/96, когда "Милан" стал чемпионом.
- А вот статистика Златана Ибрагимовича после возвращения в "Милан": 23 матча, 16 голов, 5 голевых передач. Златану 39 лет, он перебоел коронавирусом и оформил дубль в миланском дерби. Тут без комментариев.
- "Астон Вилла" выиграла первые четыре матча в чемпионате впервые с сезона-1930/31.
- "Тоттенхэм" был настоящим ураганом, но в концовке матча упустил преимущество 3:0 против "Вест Хэма". Совпадение или нет, но все три мяча "шпоры" пропустили после того как на поле впервые после возвращения в родной клуб вышел Гарет Бейл.
Ещё в выпуске:
- Тема диплома бывшей звезды футбола, а теперь тренера-дебютанта Андреа Пирло.
- Досадное поражение Василия Ломаченко, который уступил Теофимо Лопесу и лишился всех своих поясов.
- Как бежали марафон на Олимпийских играх 1904. Спойлер: очень странно.