В Подмосковье в детско-юношеском центре от взрыва снаряда погиб подросток
Во вторник, 20 октября, в подмосковной Лобне в результате взрыва снаряда погиб 14-летний подросток.
Как сообщает "Медуза" со ссылкой на Следственный комитет, у подростка, посещавшего местный детско-юношеский центр, в руках сдетонировал снаряд времен Второй мировой войны.
Парень от полученных травм скончался на месте.
ТАСС отмечает, что инцидент произошел в детско-юношеском центре "Созвездие". Подростка в задние пустил преподавать, и парень остался один в комнате, в которой хранились боеприпасы. Он хотел разобрать один из них, однако снаряд взорвался, повредив ему артерию.
Стражи порядка задержали директора и педагога центра. Они обвиняются в незаконном обороте оружия и халатности, приведшей к смерти ребенка.