Чт, 22.10.2020
Возможность встретить в церкви зараженного Covid-19 человека больше, чем на хоккейной тренировке Роберт Фурманис, реаниматолог
Роберт Фурманис, реаниматолог

В Подмосковье в детско-юношеском центре от взрыва снаряда погиб подросток
Задержаны преподаватели

Скорая помощь в Москве

ФОТО: Reuters/ScanPix

Во вторник, 20 октября, в подмосковной Лобне в результате взрыва снаряда погиб 14-летний подросток.

Как сообщает "Медуза" со ссылкой на Следственный комитет, у подростка, посещавшего местный детско-юношеский центр, в руках сдетонировал снаряд времен Второй мировой войны.

Парень от полученных травм скончался на месте.

ТАСС отмечает, что инцидент произошел в детско-юношеском центре "Созвездие". Подростка в задние пустил преподавать, и парень остался один в комнате, в которой хранились боеприпасы. Он хотел разобрать один из них, однако снаряд взорвался, повредив ему артерию.

Стражи порядка задержали директора и педагога центра. Они обвиняются в незаконном обороте оружия и халатности, приведшей к смерти ребенка.

Последние новости

НАВЕРХ
Back