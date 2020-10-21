В Подмосковье в детско-юношеском центре от взрыва снаряда погиб подросток

Как сообщает "Медуза" со ссылкой на Следственный комитет, у подростка, посещавшего местный детско-юношеский центр, в руках сдетонировал снаряд времен Второй мировой войны.

ТАСС отмечает, что инцидент произошел в детско-юношеском центре "Созвездие". Подростка в задние пустил преподавать, и парень остался один в комнате, в которой хранились боеприпасы. Он хотел разобрать один из них, однако снаряд взорвался, повредив ему артерию.