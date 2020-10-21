Если ты вместе с другими находишься в одном транспортном средстве, или Чтобы в транспорте было безопасно!

Понимая, что совместная поездка из одного места в другое вызывает опасения относительно риска инфицирования и дискуссии по вопросам безопасности, фармацевт Mēness aptieka Вадим Брижань объясняет, как совместить по возможности более высокий уровень безопасности с потребностью отправляться на работу или желанием выехать на природу на выходные.
И в общественном транспорте - в поезде, автобусе, - и в личном автомобиле вероятность инфицироваться коронавирусом повышена. Во время передвижения иногда невозможно соблюдать достаточное расстояние от остальных и избежать того, что кто-то из окружающих кашляет или чихает.
Несмотря на то что в общественном транспорте сейчас установлено, что надо использовать прикрытие для рта и носа или маску, все же есть пассажиры, которые по-прежнему игнорируют эти минимальные требования или соблюдают их только частично. В результате окружающие люди подвергаются риску инфицирования, так как Covid-19 лучше всего распространяется в закрытых помещениях, где в одном месте собираются несколько человек в тесном контакте. Не исключено, что вирус можно перенести домой родственникам, среди которых могут быть группы риска - старики или люди с более слабым иммунитетом, например пациенты с хроническими заболеваниями. Для них инфицирование может быть намного более опасным, напоминает фармацевт Вадим Брижань.
Рекомендации для безопасного передвижения
Могут возникнуть вопросы: передвигаться ли только пешком или на велосипеде; что делать тем, кому необходимо добраться из пригородов в город или наоборот - отправиться за пределы города? Здесь может пригодиться пара советов.
- Если используете совместно с другими пассажирами одну машину
Может показаться, что личный автомобиль - это безопасное место и способ передвижения без использования общественного транспорта. Но это может быть и обманчиво!
В совместных поездках в одном автомобиле попутчиками могут быть отдаленные знакомые, соседи или даже совершенно чужие люди. Невозможно знать, с кем они встречались, всегда ли соблюдали дистанцию. Поэтому важнейшая мера безопасности во время поездки - носить прикрытие для рта и носа. Если возможно, надо стараться ездить с одними и теми же пассажирами, желательно с теми, в отношении которых есть более высокая уверенность в том, что они и члены их домашнего хозяйства информированы и в пределах возможностей соблюдают меры безопасности. Следует также помнить о бытовых ситуациях, например, не делиться одной бутылкой воды.
Во время совместной поездки в машине могут находиться даже несколько человек, однако сейчас такое время, когда на заднем сиденье рекомендуется сидеть только двум пассажирам. Это обеспечит большую дистанцию между двумя людьми. После коллективных поездок помните также о дезинфекции. Очистите дверные ручки, руль, ремни безопасности - места, которые наиболее подвержены прикосновениям. Но не забывайте о любой обрабатываемой поверхности! Помните, что передача Covid-19 происходит воздушно-капельным путем, и вирусы могут осесть практически везде!
- Передвижение в общественном транспорте
Если необходимо ехать на поезде или автобусе, пользуйтесь маской.
Если случаются поездки подольше - из одного города в другой, - рекомендуется в это время не есть и не пить. Во-первых, в транспорте невозможна полная гигиена рук. Во-вторых, нежелательно ни дотрагиваться до лица и рта, ни снимать маску.
В общественном транспорте передвигается большое количество пассажиров. Это означает, что ручки кресел, двери и другие места, за которые можно держаться, могут быть с бесчисленными отпечатками пальцев и невидимых вирусов.
После прикосновения к поверхностям мойте руки или пользуйтесь средством для дезинфекции рук. Также надо избегать трогать руками лицо, рот или надетую маску.
Еще одна рекомендация: если возможно, в общественном транспорте передвигайтесь в то время суток, когда пассажиров меньше. Часы пик обычно возникают рано утром и ближе к вечеру, когда люди перемещаются на работу и с работы. При езде на транспорте из одного конца города в другой, к тому же в самые загруженные часы рабочего дня, если возможно, выходите на остановку раньше и до нужного места идите пешком. Это поможет сократить время, проведенное в переполненном транспорте.
Помните также о бесконтактных расчетах, чтобы избежать соприкосновений с другими, и в случаях, когда наличие сидящего рядом пассажира вызывает беспокойство о безопасности, не стесняйтесь пересесть на другое место, поясняет фармацевт Вадим Брижань.
- Спектр дезинфицирующих средств
Для поддержания чистоты салона автомобиля желательно использовать какое-нибудь дезинфицирующее средство. Какие-то средства для дезинфекции рук сейчас должны быть в сумке у каждого пассажира. Маски могут быть одноразовыми, и их можно приобрести в аптеке. Не используйте их повторно! В поездках могут пригодиться также одноразовые дезинфицирующие салфетки.
- Повторим уже известное
Мы слышали и видели, что люди и в магазине, и в общественном транспорте пользуются перчатками, думая, что те защитят от бактерий и вирусов. Но это "перчаточное" ощущение безопасности обманчиво, потому что перчаткой можно прикоснуться к лицу. Вместо этого лучше регулярно использовать уже упомянутое средство для дезинфекции рук.
Также рекомендуется до и после передвижений мыть руки с мылом и водой минимум 20 секунд. И помните, что не надо трогать грязными руками лицо! Помним, что при чихании или кашле нужно использовать одноразовые салфетки, а затем сразу выбрасывать их в закрывающийся мусорный бак. Если под рукой нет салфетки, то можно использовать внутреннюю часть локтя как прикрытие. После кашля и чихания тоже надо вымыть или продезинфицировать руки!
Если вы все же чувствуете себя плохо или заболели или езда на общественном транспорте вызывает неуверенность, попробуйте найти другие решения!