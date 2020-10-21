Если ты вместе с другими находишься в одном транспортном средстве, или Чтобы в транспорте было безопасно!

И в общественном транспорте - в поезде, автобусе, - и в личном автомобиле вероятность инфицироваться коронавирусом повышена. Во время передвижения иногда невозможно соблюдать достаточное расстояние от остальных и избежать того, что кто-то из окружающих кашляет или чихает.

Несмотря на то что в общественном транспорте сейчас установлено, что надо использовать прикрытие для рта и носа или маску, все же есть пассажиры, которые по-прежнему игнорируют эти минимальные требования или соблюдают их только частично. В результате окружающие люди подвергаются риску инфицирования, так как Covid-19 лучше всего распространяется в закрытых помещениях, где в одном месте собираются несколько человек в тесном контакте. Не исключено, что вирус можно перенести домой родственникам, среди которых могут быть группы риска - старики или люди с более слабым иммунитетом, например пациенты с хроническими заболеваниями. Для них инфицирование может быть намного более опасным, напоминает фармацевт Вадим Брижань.

Рекомендации для безопасного передвижения

Могут возникнуть вопросы: передвигаться ли только пешком или на велосипеде; что делать тем, кому необходимо добраться из пригородов в город или наоборот - отправиться за пределы города? Здесь может пригодиться пара советов.

Если используете совместно с другими пассажирами одну машину

Может показаться, что личный автомобиль - это безопасное место и способ передвижения без использования общественного транспорта. Но это может быть и обманчиво!

В совместных поездках в одном автомобиле попутчиками могут быть отдаленные знакомые, соседи или даже совершенно чужие люди. Невозможно знать, с кем они встречались, всегда ли соблюдали дистанцию. Поэтому важнейшая мера безопасности во время поездки - носить прикрытие для рта и носа. Если возможно, надо стараться ездить с одними и теми же пассажирами, желательно с теми, в отношении которых есть более высокая уверенность в том, что они и члены их домашнего хозяйства информированы и в пределах возможностей соблюдают меры безопасности. Следует также помнить о бытовых ситуациях, например, не делиться одной бутылкой воды.

Во время совместной поездки в машине могут находиться даже несколько человек, однако сейчас такое время, когда на заднем сиденье рекомендуется сидеть только двум пассажирам. Это обеспечит большую дистанцию между двумя людьми. После коллективных поездок помните также о дезинфекции. Очистите дверные ручки, руль, ремни безопасности - места, которые наиболее подвержены прикосновениям. Но не забывайте о любой обрабатываемой поверхности! Помните, что передача Covid-19 происходит воздушно-капельным путем, и вирусы могут осесть практически везде!

Передвижение в общественном транспорте

Если необходимо ехать на поезде или автобусе, пользуйтесь маской.