Фанат на карантине. Как пандемия меняет футбол и его болельщиков

Для соблюдения социальной дистанции запасных игроков на трибуны стадиона в Лейпциге отправляли с помощью привезенного из аэропорта трапа Getty Images

Тогда ввели строгие антивирусные меры, большинство из которых сохранились и поныне. Помимо социальной дистанции и масок, были и комичные случаи. Например, когда в матче между "Лейпцигом" и "Фрайбургом" запасные игроки команд на трибуну стадиона поднимались с помощью привезенного из аэропорта Лейпцига. Социальную дистанцию на скамейке запасных соблюдать было невозможно. А трибуны стадиона находятся на возвышении по отношению к полю. Отсюда оригинальное решение.

Сами игры, вспоминает Сергей Кривохарченко, тоже стали необычными из-за отсутствия зрителей.

"Я вижу, что матч "Бавария" - "Боруссия" (Дортмунд) - великолепный, прямо один из лучших за сезон. С точки зрения тактики, скоростей, борьбы, моментов - это прямо топ, топ, топ-матч. А восприятие совсем другое", - вспоминает комментатор матчей Бундеслиги свои первые впечатления от просмотра поединка при пустых трибунах.

Фанаты дортмундской "Боруссии" обычно устраивают зрелищные перформансы на стадионе. Сейчас - в основном дома Getty Images

Во многих странах отсутствие зрителей во время матчей пытаются компенсировать искусственным интершумом. Как и закадровый смех - нравится не всем.

Сергей Кривохаченко считает, что именно из-за болельщиков немецкая Бундеслига отказалась от искусственного интершума.

"Многие немецкие болельщики были против возвращения футбола без болельщиков. И были протестные акции, вплоть до выхода на улицу. И немецкие ультрас, самые радикальные, считали, что сейчас футбол вернется без фанатов и окончательно станет понятно, что фанаты не нужны, и надо играть для телезрителей, для спонсоров", - говорит спортивный комментатор.

Отсутствие зрителей меняет и сам футбол, убежден Сергей Кривохарченко, ссылаясь на исследования, проводившиеся в Германии.

"Меньше единоборств, меньше фолов, чистого игрового времени больше, то есть эмоций меньше. Трибуны на футболистов тоже влияют. Это не проходит бесследно", - говорит российский комментатор.

По его словам, матчи становятся более стерильными, потому что трибуны не подгоняют и не добавляют футболистам агрессии. И из-за этого при пустых трибунах стали чаще побеждать гостевые команды. И сильные команды, говорит он, стали чаще обыгрывать слабых, потому что слабым болельщики тоже "помогали прыгнуть выше головы".

В Германии болельщики не просто зрители, именно болельщики - фактические владельцы клубов. Согласно правилу 50+1, большая часть акций клубов должна находиться в руках некоммерческих организаций и частных лиц. Исключение - всего несколько команд.

Ни владельца "Челси" Романа Абрамовича, ни владельца "Манчестер Сити" шейха Мансура в Германии не ждут. А просто вкладывать деньги в команду, не контролируя и не влияя на ее политику, могут только преданные болельщики или инвесторы, которые надеются на изменение правила 50+1 или просто хотят помочь любимой команде.

Неудивительно, что цены на билеты в Германии в несколько раз ниже, чем на матчах английской Премьер-лиги.

Когда-то бывшего президента "Баварии" Ули Хёнесса спросили, почему клуб не поднимает цены на билеты, чтобы они стоили, как в Англии.

"Мы не считаем фанатов дойными коровами. Футбол должен быть для всех", - ответил Хёнесс.