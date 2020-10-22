Сенсация в Мадриде, ничья "Локомотива" и первый гол Миранчука
В среду, 21 октября, состоялись очередные матчи первого тура розыгрыша Лиги чемпионов сезона-2020/2021.
Группа А
Зальцбург - Локомотив Москва 2:2
Московский "Локомотив" начал групповой этап с ничьей в австрийском Зальцбурге. Счёт в матче на 19-й минуте открыл Антонио Эдер, но ещё до перерыва полузащитник "Зальцбурга" Доминик Собослаи забил ответный гол. Во втором тайме команды также обменялись голами - на 50-й минуте Златко Юнузович вывел хозяев вперёд, а через 25 минут форвард "железнодорожников" Виталий Лисакович сравнял счёт.
Фьодор спикинг 🎤👏#ЛигаЧемпионов @fclokomotiv pic.twitter.com/jTJzLF19vT— УЕФА (@UEFAcom_ru) October 21, 2020
Бавария - Атлетико Мадрид 4:0
Мюнхенская "Бавария", которая является действующим победителем Лиги чемпионов, у себя дома разгромила мадридский "Атлетико" со счётом 4:0. Голами в составе мюнхенцев отметились Леон Горецка, Корентин Толиссо и Кингсли Коман, который оформил дубль.
Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:3
Одной из главных сенсаций вечера стал матч в Мадриде, в котором "Реал" потерпел поражение от донецкого "Шахтёра". Стоит отметить, что испанцы проиграли, пропустив три гола в первом тайме - в составе "Шахтёра" мячи на счету Тете и Манора Соломона. Ещё один гол в собственные ворота отправил защитник Рафаэль Варан.
На 54-й минуте матча Лука Модрич отыграл один мяч, забив ударом в девятку. Пять минут спустя Винисиус Жуниор на скорости ворвался в штрафную и пробил в нижний угол ворот, забив второй гол мадридцев. "Реал" мог уйти от поражения, но в добавленное время судья отменил гол Вальверде из-за офсайда после VAR.
😮О май гад! "Шахтер" начинает борьбу в #ЛигаЧемпионов с победы в Мадриде 🙌 pic.twitter.com/7DHsLiR2Ho— УЕФА (@UEFAcom_ru) October 21, 2020
Интер - Боруссия Мёнхенгладбах 2:2
Группа C
Манчестер Сити - Порто 3:1
Олимпиакос - Марсель 1:0
Группа D
Аякс - Ливерпуль 0:1
Митьюлланд - Аталанта 0:4
Пару слов об итальянской "Аталанте", которая на выезде разгромила датский "Митьюлланд". Голами за клуб из Бергамо отмелись Дуван Сапата, Алехандро Гомес, Луис Мурьель и россиянин Алексей Миранчук, который впервые вышел на поле в футболке "Аталанты". На 80-й минуте матча он заменил Сапату, а спустя 9 минут забил свой первый гол.
October 21, 2020