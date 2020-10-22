Сенсация в Мадриде, ничья "Локомотива" и первый гол Миранчука

Группа А

Зальцбург - Локомотив Москва 2:2

Московский "Локомотив" начал групповой этап с ничьей в австрийском Зальцбурге. Счёт в матче на 19-й минуте открыл Антонио Эдер, но ещё до перерыва полузащитник "Зальцбурга" Доминик Собослаи забил ответный гол. Во втором тайме команды также обменялись голами - на 50-й минуте Златко Юнузович вывел хозяев вперёд, а через 25 минут форвард "железнодорожников" Виталий Лисакович сравнял счёт.

Бавария - Атлетико Мадрид 4:0

Мюнхенская "Бавария", которая является действующим победителем Лиги чемпионов, у себя дома разгромила мадридский "Атлетико" со счётом 4:0. Голами в составе мюнхенцев отметились Леон Горецка, Корентин Толиссо и Кингсли Коман, который оформил дубль.

Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:3

Одной из главных сенсаций вечера стал матч в Мадриде, в котором "Реал" потерпел поражение от донецкого "Шахтёра". Стоит отметить, что испанцы проиграли, пропустив три гола в первом тайме - в составе "Шахтёра" мячи на счету Тете и Манора Соломона. Ещё один гол в собственные ворота отправил защитник Рафаэль Варан.

На 54-й минуте матча Лука Модрич отыграл один мяч, забив ударом в девятку. Пять минут спустя Винисиус Жуниор на скорости ворвался в штрафную и пробил в нижний угол ворот, забив второй гол мадридцев. "Реал" мог уйти от поражения, но в добавленное время судья отменил гол Вальверде из-за офсайда после VAR.

😮О май гад! "Шахтер" начинает борьбу в #ЛигаЧемпионов с победы в Мадриде 🙌 pic.twitter.com/7DHsLiR2Ho — УЕФА (@UEFAcom_ru) October 21, 2020

Интер - Боруссия Мёнхенгладбах 2:2

Группа C

Манчестер Сити - Порто 3:1

Олимпиакос - Марсель 1:0

Группа D

Аякс - Ливерпуль 0:1

Митьюлланд - Аталанта 0:4