"Не хочу обсуждать это дерьмо". Хабиб жёстко осадил американского телеведущего

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов в очередной раз высказался о возможном реванше с ирландцем Конором Макгрегором, дав понять, что ему не интересен этот поединок. Кроме того, Хабиб отметил, что на данном этапе не хочет давать ещё один шанс и американцу Дастину Порье.

"Гэтжи даёт мне новую мотивацию, он сильный соперник. Временный чемпион, жёсткий парень. Мне не интересны поединки с Конором или Порье. Мне нужно что-то новое, нужна новая кровь, новая энергия. Драться с ними ради чего? Ради наследия? Я уже побил их. С ними всё кончено", - заявил Нурмагомедов.

Несмотря на исчерпывающий ответ, ведущий продолжил тему противостояния Хабиба и Конора и получил жёсткий ответ от дагестанского бойца.

"Я не хочу обсуждать это дерьмо", - сказал Нурмагомедов. 2

Напомним, встреча Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи станет главным поединком турнира UFC 254, который состоится 24 октября. Ожидается, что главный бой начнётся около 23:00 по латвийскому времени.

На счету 32-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах, а на счету Гэтжи 22 победы при 2 поражениях.