Министр Пуце после контакта с зараженным Covid-19 отправился на карантин

"Я получил информацию, что в воскресенье я контактировал с covid-позитивным лицом. С этого момента я нахожусь в карантине, ждут дальнейших указаний SPKC. Когда направят, пойду на тест. Свои обязанности продолжу выполнять удаленно", - сообщил министр в Twitter.

Советник министра по вопросам коммуникации Агнесе Варпиня сообщила агентству LETA, что на данный момент более детальной информацией она не располагает.

Известно только то, что министр не поедет в ранее запланированную командировку в Люксембург, где пройдет встреча министров окружающей среды Европейского союза.

Напомним, за прошедшие сутки выявлено 188 новых случаев Covid-19, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

Продолжается целенаправленное расследование уже известных вспышек в Даугавпилсе, Вецпиебалге и Риге.

Во вторник сделано 5312 тестов на Covid-19, доля позитивных результатов составила 3,5%.

С начала пандемии Covid-19 был выявлен у 3797 человек, уже выздоровел 1341 человек.

За последние сутки в Латвии были госпитализированы семь пациентов с Covid-19, сообщает Национальная служба здравоохранения.

Новых случаев Covid-19 в латвийских больницах - семь. Всего в стационарах проходят лечение 79 пациентов с этим диагнозом.

У 73 человек заболевание средней тяжести, шесть человек в тяжелом состоянии.