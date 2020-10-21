Умер один из величайших вратарей сборной Франции по футболу

Сообщается, что Мартини госпитализировали после того как его обнаружили на автостоянке тренировочного центра футбольного клуба. У него остановилось сердце и дыхание.

"Сегодня французский футбол оплакивает одного из величайших вратарей в своей истории и истории "Монпелье". Покойся с миром, Бруно, мы уже скучаем по тебе", - говорится в сообщении футбольного клуба "Монпелье", где Мартини был замруководителя.

Мартини в период с 1987 по 1996 год провёл за сборную Франции 31 матч. В составе национальной команды вратарь становился бронзовым призёром чемпионата Европы 1996 года. Футболист выступал за "Осер", "Нанси" и "Монпелье". В сезоне-1993/94 он стал обладателем кубка Франции.