Чт, 22.10.2020
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Илзе Винькеле
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Реаниматолог: шанс встретить больного человека в церкви больше, чем на тренировке

Член правления Латвийского общества врачей Роберт Фурманис

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

"Возможность встретить в церкви зараженного Covid-19 человека больше, чем на хоккейной тренировке", - указал в интервью порталу TVNET реаниматолог и член Латвийского общества врачей Роберт Фурманис, комментируя высказывания Министерства юстиции о том, что на богослужения ограничения на собрания не относятся.

По мнению реаниматолога, часть введенных правительством ограничений для борьбы с пандемией Covid-19 соразмерны и необходимы, однако некоторые идут в противоречие друг с другом. Например, на прошлой неделе правительство решило установить большие ограничения на собрания: на частных мероприятиях разрешено собираться не более чем по 30 человек, а на частных мероприятиях на открытом воздухе - не более чем по 300 человек. Однако сообщение Минюста, что "к религиозным организациям правила об ограничении числа людей не относятся", создает впечатление, что, к сожалению, некоторые решения принимаются довольно хаотично и противоречиво.

Вице-президент Латвийского общества врачей отметил, что ситуацию еще больше ухудшают действия отдельных политиков, игнорирующих эпидемиологические требования.

"Ношение маски - это позиция, что мне не все равно, и я за ограничение инфекции.

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Я не могу принять случаи, когда политики с одной стороны голосуют за конкретные ограничения, а с другой - открыто их игнорируют", - пояснил Фурманис, добавив, что подобными примерами являются также несоблюдение самоизоляции после командировок, прикрывание дипломатическим паспортом или посещение Рижского бала.

"Эти действия не показывают примера и способствуют дискуссиям в обществе о целесообразности ношения масок, а также делают возможными спекуляции", - добавил врач.

По мнению Фурманиса, решение ограничить спортивные занятия - поспешное, особенно принимая во внимание факт, что многие спортсмены выразили готовность приспособиться к эпидемиологическим требованиям.

"Нам нужно здоровое общество, а не дети и взрослые, которые сидят дома и растят лишний вес. Нужно принять во внимание, что больные люди заниматься спортом не пойдут, и для многих спорт - образ жизни и причина, по которой они вообще встают с утра, поэтому об ограничениях можно дискутировать", - отметил вице-президент Латвийского общества врачей.

На вопрос, нужно ли применять за несоблюдение ограничений административную ответственность, Фурманис ответил утвердительно. 

В конце разговора Фурманис попросил людей тщательно оценивать необходимость публичных собраний и призвал защищать себя и других. "Конечно, у каждого есть свободный выбор, но за последствия нам придется отвечать все вместе", - подытожил врач.

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