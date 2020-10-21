Реаниматолог: шанс встретить больного человека в церкви больше, чем на тренировке

По мнению реаниматолога, часть введенных правительством ограничений для борьбы с пандемией Covid-19 соразмерны и необходимы, однако некоторые идут в противоречие друг с другом. Например, на прошлой неделе правительство решило установить большие ограничения на собрания: на частных мероприятиях разрешено собираться не более чем по 30 человек, а на частных мероприятиях на открытом воздухе - не более чем по 300 человек. Однако сообщение Минюста, что "к религиозным организациям правила об ограничении числа людей не относятся", создает впечатление, что, к сожалению, некоторые решения принимаются довольно хаотично и противоречиво.

Вице-президент Латвийского общества врачей отметил, что ситуацию еще больше ухудшают действия отдельных политиков, игнорирующих эпидемиологические требования.

"Ношение маски - это позиция, что мне не все равно, и я за ограничение инфекции. 42

Я не могу принять случаи, когда политики с одной стороны голосуют за конкретные ограничения, а с другой - открыто их игнорируют", - пояснил Фурманис, добавив, что подобными примерами являются также несоблюдение самоизоляции после командировок, прикрывание дипломатическим паспортом или посещение Рижского бала.

"Эти действия не показывают примера и способствуют дискуссиям в обществе о целесообразности ношения масок, а также делают возможными спекуляции", - добавил врач.

По мнению Фурманиса, решение ограничить спортивные занятия - поспешное, особенно принимая во внимание факт, что многие спортсмены выразили готовность приспособиться к эпидемиологическим требованиям.

"Нам нужно здоровое общество, а не дети и взрослые, которые сидят дома и растят лишний вес. Нужно принять во внимание, что больные люди заниматься спортом не пойдут, и для многих спорт - образ жизни и причина, по которой они вообще встают с утра, поэтому об ограничениях можно дискутировать", - отметил вице-президент Латвийского общества врачей.

На вопрос, нужно ли применять за несоблюдение ограничений административную ответственность, Фурманис ответил утвердительно.