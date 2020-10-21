Минэкономики, возможно, предложит вернуться к выплате пособий за простой

Он отметил, что в настоящее время Латвия переживает вторую волну пандемии Covid-19 и распространение инфекции парализует работу предприятий. В качестве примера он привел вспышки Covid-19 на предприятиях Kuldīgas tekstils и "Līcis-99.

По словам министра, если из-за распространения Covid-19 потребуется вновь прибегать к механизмам поддержки, Минэкономики предложит возобновить пособия за простой, однако в этом еще предстоит убедить партнеров по коалиции.

В настоящее время Минэкономики готовит отчет о ситуации в бизнес-среде, который будет представлен партнерам по коалиции на следующей неделе.

На вопрос о средствах, которые можно использовать для поддержки предпринимателей, Витенбергс ответил, что

в настоящее время доступная сумма составляет 15 млн евро, которые будут перераспределены из программы поддержки экспорта.