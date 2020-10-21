Президент: общество должно соблюдать требования безопасности

Президент заявил, что вторая волна пандемии Covid-19 началась и введенные правительством меры безопасности абсолютно необходимы. "Мы все должны стремиться к их последовательному соблюдению", - подчеркнул президент.

Левитс указал, что в интересах безопасности общества важно знать следующие шаги по введению ограничительных мер в случае, если ситуация с распространением вируса в Латвии изменится.

"Министерство здравоохранения уже подготовило некий план, но он может быть улучшен. Нам нужно знать, что будет происходить при различных сценариях, чтобы мы могли лучше планировать жизнь", - сказал президент.