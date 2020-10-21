ВИДЕО ⟩ Битва взглядов! Хабиб против Гэтжи на UFC 254

В среду, 21 октября, состоялась пресс-конференция перед турниром UFC 254, в рамках которой на вопросы журналистов ответили участники главного боя - россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Джастин Гэтжи.
Что сказал Джастин Гэтжи?
- "Я сфокусирован на том, чтобы быть лучшей версией себя. Я не позволю ему прижать себя к сетке".
- "Я готов к тому, что он может меня измотать. Я продержусь столько же, сколько продержится он".
- "Я должен был проиграть Фергюсону и не быть здесь. Но я забрал его душу".
- "Мои родители никогда не выезжали за границу и не летали бизнес-классом. Мой отец ушёл на пенсию год назад, а мать уйдёт когда прозвенит гонг в поединке. Я заставлю её. Каждый цент, который они заработали, вложили в меня".
Что сказал Хабиб Нурмагомедов?
- "В чём разница между американской и дагестанской борьбой? Мы знаем, как бороться, но как насчёт того, чтобы бороться 25 минут? Если я попытаюсь повалить соперника однажды, я повалю его и буду держать весь вечер".
- "Следующий соперник? Честно говоря, не люблю говорить об этом. Надо сфокусироваться на Гэтжи и не думать, что будет дальше. Этот вопрос к Уайту".
- "Гэтжи победил Фергюсона. Он очень быстр в начале поединка. Он и Конор - самые опасные в первом раунде. Но потом они становятся проще".
- "Мой соперник жёсткий, знает, как бить руками и ногами. Он временный чемпион. Динамит в кулаках у него есть. Думаю, он лучше в борьбе, чем Конор и Дастин. Готовлю себя к тому, чтобы повалить его сто раз".
- "Когда я рос, то смотрел на Али и Тайсона, как они выступают. Вряд ли смогу приблизиться к этим людям. Посмотрим, что будет в будущем. Когда я завершу карьеру, просто хочу быть неоспоримым чемпионом в лёгком весе".
По окончании пресс-конференции Хабиб и Гэтжи провели битву взглядов. Интересно, что американец по неизвестной причине не стал фотографироваться с принадлежащим ему поясом временного чемпиона UFC в лёгком весе.