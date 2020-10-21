У водителя автобуса под Елгавой обнаружили Covid-19 - пассажиров призывают следить за здоровьем

Пассажирам, которые с 13 по 15 октября ехали региональными автобусами, курсирующими в окрестностях Елгавы, Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) рекомендует следить за своим здоровьем, потому что у одного из шоферов, работавших на этих рейсах, выявлен Covid-19, сообщает центр оперативной информации Елгавского самоуправления.
В ходе эпидемиологического расследования специалисты SPKC выяснили, что водитель автобуса, у которого подтвержден Covid-19, работал на нескольких маршрутах 13, 14 и 15 октября, в том числе доставлял учеников Озолниекской средней школы на учебу.
Уделить повышенное внимание своему здоровью следует пассажирам, ехавшим по маршрутам Елгава-Свете-Брамберге-Елгава в 14:45, Елгав -Берзе-Яунберзе в 16:00, Яунберзе-Елгава в 17:00, Елгава-Калнциемский комбинат в 18:40 и Калнциемский комбинат-Елгава в 19:40. Автобусные перевозки на этих маршрутах обеспечивает SIA Migar.
Всем пассажирам, путешествовавшим на автобусах в эти даты, рекомендуется следить за своим здоровьем. Если вы испытываете симптомы респираторной инфекции, рекомендуется остаться дома и обратиться к семейному врачу, чтобы оценить состояние и решить, необходим ли тест на Covid-19.