Тренер Хабиба: "Меня преследует безумная фанатка из России"

Мексиканский специалист рассказал, что в Instagram есть некая женщина, которая постоянно оскорбляет его. Мендес добавил, что регулярно блокирует её, но она создаёт новые аккаунты и снова продолжает говорить, что все мексиканцы - мусор.

"Она постоянно оскорбляет меня, называет жирным, сукиным сыном, грязным животным и ещё кучей всяких слов. Я думаю, ей нужна помощь", - рассказал Мендес. 3

Тренер также добавил, что не относится серьёзно к этим оскорблениям и больше смеётся над этим. Тем не менее, большинство российских поклонников MMA хорошо относятся к нему.

"99,9% из них дарят мне любовь, но у оставшихся, как правило, какие-то проблемы с головой, как у этой бедной леди из России", - отметил специалист.

Хавьер Мендес стал главным тренером Хабиба после смерти его отца Абдулманапа Нурмагомедова в июле этого года. Мендес является бывшим чемпионом мира по кикбоксингу в полулёгком (1992) и в полутяжёлом весах (1995) по версии ISKA.

Мексиканский специалист является главным тренером зала American Kickboxing Academy (AKA) и помимо Нурмугомедова тренирует Даниэля Кормье, Ислама Махачева и других изестных бойцов.