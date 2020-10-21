В России из-за нехватки кислорода погибли 13 пациентов с Covid-19

Ранее издание 161.ru сообщало, что 12 октября "ковидный" госпиталь при городской больнице № 20 города Ростов-на-Дону на некоторый период остался без медицинского кислорода из-за проблем со снабжением. Тогда, в результате этого умерли несколько пациентов, подключенных к аппаратам поддержания дыхания. Эти данные изданию подтвердили как сотрудники больницы, так и анонимный высокопоставленный источник в системе здравоохранения города:

Кислорода [постоянно] не хватало, а тогда, 12 октября, его не было два часа [подряд] на всех этажах. Даже те, у кого кислород был - были как рыбы, которых выбросило из воды, жабрами ловили воздух.

В управлении здравоохранения Ростова-на-Дону рассказали, что 12 октября в госпитале умерли 13 пациентов. Причину их смерти установят "по результатам патологоанатомической экспертизы". 11 октября, по данным того же ведомства, в госпитале умерли шестеро больных, а 14 октября - пятеро. Всего, со дня открытия госпиталя 5 мая там скончались 274 пациента.

Собеседники издания 161.ru в больнице рассказали, что из-за дефицита кислорода пациенты в госпитале умирали и ранее:

"Сотрудники вынуждены на постоянной основе перераспределять кислород между пациентами, снижать его концентрацию, временно отключать от системы одних людей, чтобы помочь другим - наиболее тяжелым пациентам. По информации источников редакции, в день инцидента кислород закончился как в реанимации, так и в общем отделении больницы."