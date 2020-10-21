Тесты на Covid-19 будут проводиться только по направлению от семейного врача

Минздрав ранее заявил, что планируется внести изменения в существующий порядок тестирования, чтобы люди с характерными для Covid-19 симптомами могли сдать анализ по возможности быстрее.

Во время встречи стороны договорились, что в течение двух недель тестирование на Covid-19 будет проводиться по направлению семейного врача, чтобы ограничить возможности записываться на тестирование всех желающих, даже без симптомов.