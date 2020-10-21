Чт, 22.10.2020
Если мы добудем показатель 50 (случаев Covid-19 на 100 000 населения), мы точно можем не вводить дополнительные ограничения. Илзе Винькеле
Илзе Винькеле
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  • Тест на Covid-19 по направлению и захват заложников в Грузии. Все, что вы могли пропустить 21 октября

Тест на Covid-19 по направлению и захват заложников в Грузии. Все, что вы могли пропустить 21 октября

ФОТО: Rus TVNET

Мы понимаем, что у вас очень мало времени. Именно поэтому в конце дня RUS TVNET собирает все самое важное, что вы могли пропустить сегодня.

Среда, 21 октября.

Коронавирус:

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  • В течение двух недель, тесты на Covid-19 будут проводиться только по направлению от семейного врача
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  • В октябре полиция завела больше 50 дел о несоблюдении самоизоляции
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  • Минюст сообщил, что ограничения на собрания не распространяются на богослужения. Латвийский реаниматолог возразил: шанс встретить больного человека в церкви больше, чем на тренировке. С ним согласна Илзе Винькеле
  • Но Думпис приободрил: ограничения из-за Covid-19 невечные
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