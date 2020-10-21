Тест на Covid-19 по направлению и захват заложников в Грузии. Все, что вы могли пропустить 21 октября

Мы понимаем, что у вас очень мало времени. Именно поэтому в конце дня RUS TVNET собирает все самое важное, что вы могли пропустить сегодня.
Среда, 21 октября.
Коронавирус:
- В Латвии - 188 новых случаев Covid-19 за сутки. 84 из них зарегистрированы в Риге, а больше всех болеют молодые от 20 до 29 лет
- Литва опять бьет рекорды: 311 новых случаев Covid-19 за сутки - там даже будут регистрировать посетителей ресторанов, баров и ночных клубов
- В течение двух недель, тесты на Covid-19 будут проводиться только по направлению от семейного врача
- У водителя автобуса под Елгавой обнаружили Covid-19 - пассажиров призывают следить за здоровьем
- В хоре Латвийского радио выявлен Covid-19: точное количество заболевших неизвестно
- В октябре полиция завела больше 50 дел о несоблюдении самоизоляции
- Rīgas satiksme отменило проект входа через одну дверь, кнопку тоже жать не надо
- Минюст сообщил, что ограничения на собрания не распространяются на богослужения. Латвийский реаниматолог возразил: шанс встретить больного человека в церкви больше, чем на тренировке. С ним согласна Илзе Винькеле
- Но Думпис приободрил: ограничения из-за Covid-19 невечные
- Министр Пуце после контакта с зараженным Covid-19 отправился на карантин
Другие события дня
- В Грузии в банке захватили заложников. Преступники потребовали 500 тысяч долларов
- Убийство учителя под Парижем: школьники помогли убийце найти жертву за 300–350 евро
- Умер протоиерей Смирнов. Он переболел Covid-19, но называл пандемию "полезным явлением"
- В Подмосковье в детско-юношеском центре от взрыва снаряда погиб подросток
- При крушении вертолета в России погиб гендиректор Деда Мороза
- В Ростове-на-Дону из-за нехватки кислорода погибли 13 пациентов с Covid-19
- "Предлагают маску, теряешь сознание, грабят квартиру": полиции высказалась о популярной публикации в интернете - сообщений о подобном они не получали
- PTAC оштрафовал недобросовестный интернет-магазин
- Президент вновь призвал общество соблюдать требования безопасности
- Кариньш рассказал, что регулирование авторских гонораров будет улучшено, а в настоящее время в Латвии достаточно средств медицинской защиты
- Минэкономики, возможно, предложит вернуться к выплате пособий за простой
- Текучка в Госуправлении Латвии вызвана низкими зарплатами
- Предстоящая реформа школьной сети может затронуть 121 школу
- В Швейцарии выдвинута инициатива выплатить каждому гражданину по 7000 евро. Но они еще подумают
- "За свободу, за дружбу". Белорусы исполнили латышскую хоровую классику
Новости из мира звезд:
- СИЗО охарактеризовал Михаила Ефремова: "Правила внутреннего порядка соблюдал, спокойный по характеру, неконфликтный, пользуется авторитетом среди сокамерников. Характеризуется положительно".
- Дмитрий Кохно - его уволили с белорусского ТВ после протестов. Он стал ведущим "Холостяка"
- "Старейте, пожалуйста, медленней, царь". Монеточка зачитала новую песню про Путина
Новости спорта:
- Умер один из величайших вратарей сборной Франции по футболу - Бруно Мартини
- "Челси" заявил на сезон завершившего карьеру Петра Чеха