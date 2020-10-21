Лидеры Армении и Азербайджана отказываются от диалога по конфликту в Карабахе

В этом выпуске:

Рекордное падение доходов населения России

Ситуация в Нагорном Карабахе продолжает оставаться напряженной

В России и в Украине число умерших от коронавируса за сутки превысило пиковые значения весны

В Украине приближаются местные выборы

Баку и Ереван сообщили о продолжении обстрелов в районе Нагорного Карабаха

При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что конфликт больше не имеет дипломатического решения.

"Мы можем снизить планку своих требований во имя решения проблемы, но с условием, что и противоположная сторона снизит свою планку. Но практика показала, что все, что приемлемо для Армении, больше неприемлемо для Азербайджана. Это свидетельствует о том, что уже бессмысленно говорить о дипломатическом решении хотя бы на данном этапе", - сказал Пашинян.

В ответ посол Азербайджана в Москве заявил, что Баку продолжит отстаивать свою позицию по урегулированию в Карабахе и добавил, что ситуация еще не созрела для встречи лидеров Азербайджана и Армении. Между тем, в Карабахе сообщают, что с конца сентября в боях погибли более 830 армянских военных. Азербайджан свои потери не раскрывает.

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Видео: ГЛАВНОЕ | 21.10.2020