Лидеры Армении и Азербайджана отказываются от диалога по конфликту в Карабахе

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
- Рекордное падение доходов населения России
- Ситуация в Нагорном Карабахе продолжает оставаться напряженной
- В России и в Украине число умерших от коронавируса за сутки превысило пиковые значения весны
- В Украине приближаются местные выборы
Баку и Ереван сообщили о продолжении обстрелов в районе Нагорного Карабаха
При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что конфликт больше не имеет дипломатического решения.
"Мы можем снизить планку своих требований во имя решения проблемы, но с условием, что и противоположная сторона снизит свою планку. Но практика показала, что все, что приемлемо для Армении, больше неприемлемо для Азербайджана. Это свидетельствует о том, что уже бессмысленно говорить о дипломатическом решении хотя бы на данном этапе", - сказал Пашинян.
В ответ посол Азербайджана в Москве заявил, что Баку продолжит отстаивать свою позицию по урегулированию в Карабахе и добавил, что ситуация еще не созрела для встречи лидеров Азербайджана и Армении. Между тем, в Карабахе сообщают, что с конца сентября в боях погибли более 830 армянских военных. Азербайджан свои потери не раскрывает.
Все подробности в новом выпуске!
Видео: ГЛАВНОЕ | 21.10.2020
Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.