Пт, 23.10.2020
В Латвии пока не нужно объявлять режим чрезвычайной ситуации в связи с высокими показателями заболеваемости Covid-19. Кришьянис Кариньш, премьер-министр
Кришьянис Кариньш, премьер-министр

Новый рекорд: за сутки госпитализирован 31 пациент с Covid-19, всего в больницах - 105
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Иллюстративное фото

ФОТО: REUTERS/Maxim Shemetov/scanpix

За последние сутки в Латвии был госпитализирован 31 пациент с Covid-19, сообщает Национальная служба здравоохранения.

Новых случаев Covid-19 в латвийских больницах - 31, а всего в стационарах лечатся 105 пациентов, что является максимальным количеством с начала пандемии.

У семи пациентов болезнь протекает тяжело, у 98 заболевание средней тяжести.

Вчера из стационара были выписаны четыре пациента. Всего за время пандемии в больницах лечились 304 заразившихся коронавирусом - это и выздоровевшие, и умершие.

Как сообщалось, вчера в Латвии был зарегистрирован 161 новый случай Covid-19.

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