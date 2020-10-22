Новый рекорд: за сутки госпитализирован 31 пациент с Covid-19, всего в больницах - 105
За последние сутки в Латвии был госпитализирован 31 пациент с Covid-19, сообщает Национальная служба здравоохранения.
Новых случаев Covid-19 в латвийских больницах - 31, а всего в стационарах лечатся 105 пациентов, что является максимальным количеством с начала пандемии.
У семи пациентов болезнь протекает тяжело, у 98 заболевание средней тяжести.
Вчера из стационара были выписаны четыре пациента. Всего за время пандемии в больницах лечились 304 заразившихся коронавирусом - это и выздоровевшие, и умершие.
Как сообщалось, вчера в Латвии был зарегистрирован 161 новый случай Covid-19.