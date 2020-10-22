Новый рекорд: за сутки госпитализирован 31 пациент с Covid-19, всего в больницах - 105

Новых случаев Covid-19 в латвийских больницах - 31, а всего в стационарах лечатся 105 пациентов, что является максимальным количеством с начала пандемии.

У семи пациентов болезнь протекает тяжело, у 98 заболевание средней тяжести.

Вчера из стационара были выписаны четыре пациента. Всего за время пандемии в больницах лечились 304 заразившихся коронавирусом - это и выздоровевшие, и умершие.