Чт, 22.10.2020
Обязательная регистрация посетителей позволит обеспечить отслеживаемость в случаях заболеваний Рита Тамашунене, министр внутренних дел Литвы
Рита Тамашунене, министр внутренних дел Литвы

SPKC: Нам не хватает ресурсов

ФОТО: Zumapress/Scanpix

Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) не имеет достаточных ресурсов для интенсивной работы в условиях быстрого распространения Covid-19, сообщила сегодня утром, 22 октября, директор SPKC Ивета Гаваре Латвийскому радио.

Чиновница сообщила, что загруженность SPKC за последние недели значительно увеличилась, но в целом центр работает с повышенной нагрузкой уже полгода.

SPKC выполняет свои обязанности, перепрофилируя сотрудников для борьбы с инфекционными заболеваниями, чтобы иметь возможность проводить первоначальное обследование людей, инфицированных Covid-19, отслеживать цепочки заражения и т.д. Приложение Apturi Covid помогает центру выявлять контактных персон заразившихся людей.

Гаваре надеется, что из 113 351 евро, выделенных правительством в этом году, можно будет создать новый отдел SPKC, пригласить на работу пять эпидемиологов и улучшить использование информационных технологий.

Из сказанного Гаваре было ясно, что

на данный момент функции пяти предполагаемых новых сотрудников выполняют "позаимствованные" студенты и сотрудники Министерства здравоохранения.

Глава SPKC надеется, что введенные правительством ограничения дадут результаты в течение двух недель и что распространение Covid-19 в Латвии не будет столь быстрым, что также позволило бы SPKC нормализовать свою работу.

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