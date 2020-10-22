SPKC: Нам не хватает ресурсов

Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) не имеет достаточных ресурсов для интенсивной работы в условиях быстрого распространения Covid-19, сообщила сегодня утром, 22 октября, директор SPKC Ивета Гаваре Латвийскому радио.
Чиновница сообщила, что загруженность SPKC за последние недели значительно увеличилась, но в целом центр работает с повышенной нагрузкой уже полгода.
SPKC выполняет свои обязанности, перепрофилируя сотрудников для борьбы с инфекционными заболеваниями, чтобы иметь возможность проводить первоначальное обследование людей, инфицированных Covid-19, отслеживать цепочки заражения и т.д. Приложение Apturi Covid помогает центру выявлять контактных персон заразившихся людей.
Гаваре надеется, что из 113 351 евро, выделенных правительством в этом году, можно будет создать новый отдел SPKC, пригласить на работу пять эпидемиологов и улучшить использование информационных технологий.
Из сказанного Гаваре было ясно, что
Глава SPKC надеется, что введенные правительством ограничения дадут результаты в течение двух недель и что распространение Covid-19 в Латвии не будет столь быстрым, что также позволило бы SPKC нормализовать свою работу.