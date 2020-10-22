Полиция предотвратила похищение и убийство двух человек из-за криптовалюты

Как сообщили в Госполиции, в сентябре сотрудники 1-го отдела управления уголовного розыска Главного управления уголовной полиции в результате оперативной деятельности перехватили информацию о том, что житель Риги 1989 г. рожд. планирует похищение человека с целью незаконно получить принадлежащие потерпевшему платежные средства - криптоволюту. После этого преступник планировал похищенного человека убить. Для реализации своего плана он активно искал в криминальной среде за рубежом человека, который совершит это преступление.

По данному факту был начат уголовный процесс по ч. 3 ст. 15 и ч.1 ст. 153 Уголовного закона - о подготовке к похищению человека.

В ходе расследования были получены доказательства того, что мужчина следил за потерпевшим, выясняя маршруты его передвижения и режим дня, после чего выбрал место для похищения и место, где будет держать жертву для вымогательства криптовалюты. В случае, если бы потерпевший отказался добровольно передать данные от криптовалютных кошельков, мужчина собирался его пытать.

В ходе расследования дополнительно было установлено, что

подобным образом мужчина планировал похитить и убить еще одного человека, который также участвовал в обороте криптовалюты. В результате похищения и убийства двух человек подозреваемый планировал получить криптовалюту и денежные средства в размере около 500 000 евро.

7 октября, в момент совершения преступления в районе Тейки, когда организатор преступления ждал появления потерпевшего с целью его похищения, его задержал антитеррористический отряд "Омега".