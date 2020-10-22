Вторая волна коронавируса: как не заболеть и оставаться спокойным

Так что же делать? Прежде всего, эксперты советуют осознать ситуацию и не поддаваться панике. А известное правило - не можешь изменить ситуацию, измени свое отношение к ней, сейчас может очень пригодиться. Изабелла Экерле, швейцарский эксперт-вирусолог, возглавляющая Центр изучения вирусных заболеваний при Университете Женевы, в интервью немецкой газете Die Zeit дала пару практических советов о том, как не заразиться коронавирусом и сохранить психический баланс в условиях второй волны пандемии.

Нужно ли отказываться от привычных вещей?

Прежде всего, Изабелла Экерле не рекомендует отказываться полностью от привычных вещей и сложившегося уклада жизни. Ведь что-то можно лишь на время отложить, найдя подходящую альтернативу. И это вполне возможно, как показывает опыт. Ограничения в связи с пандемией, прежде всего, касаются социальных контактов.

Швейцарский вирусолог считает, что вовсе не обязательно совсем перестать встречаться с друзьями, опасаясь заразиться коронавирусом. Но вместо домашних посиделок и встреч в закрытых, плохо проветриваемых помещениях, где собирается много народу, выбраться вместе на прогулку в парк или в лес.

А термос с чаем и свежий пирог, испеченный для друзей, можно взять с собой. На такую прогулку, кстати, можно отправиться и вместе с детьми, которым движение на свежем воздухе будет только в радость. Важно при этом не забывать о теплой одежде и удобной, непромокаемой обуви.

Но если все же необходимо встретиться дома, то лучше - в узком кругу. Если позволяет погода, можно посидеть на балконе или выйти в сад, в крайнем случае, позаботиться о том, чтобы помещение хорошо проветривалось. При этом не нужно испытывать никаких угрызений совести в связи с тем, что вам придется отказаться от приглашения посетить свадьбу или юбилей или же отказать кому-то в возможности посетить вас. В нынешней ситуации никто не расценит это как дурной тон.

А вот большого скопления людей, будь то на улице или в помещении, особенно там, где вам приходится громко разговаривать, вирусолог рекомендует избегать. Риск заразиться коронавирусом, который передается воздушно-капельным путем, в таких местах особенно высок. И здесь эксперт дает несколько конкретных советов: вместо общественного транспорта по возможности пользоваться велосипедом или ходить пешком, очереди в магазине можно избежать, сделав покупку в интернете, похода в ресторан - заказом еды на дом. Ожидая своей очереди у врача, можно провести время в авто или на улице, а не в коридоре, где высок риск заразиться. И, конечно, не забывать о масках и средствах дезинфекции.

Важно думать о себе и своем здоровье

Изабелла Экерле говорит и том, что крайне важно во время пандемии думать о себе и своем здоровье. Это тот случай, когда эгоизм в разумных пределах даже полезен. Особенно внимательно следует относиться к различным симптомам, подчеркивает вирусолог. Прежде всего, к кашлю, першению в горле, нарушению обоняния и вкуса, изменению температуры и сбою дыхания.

Все это может быть признаком вызванного коронавирусом заболевания COVID-19. И, конечно, как никогда важна профилактика. Чтобы поддержать иммунитет вирусолог рекомендует не забывать о движении на свежем воздухе и занятиях спортом.

Но посещение фитнес-клубов она рекомендует на время заменить спортом под открытым небом - это может быть бег или езда на велосипеде или же индивидуальными тренировками дома - например, йогой или велотренажером.