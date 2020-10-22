Эксперт: Нужно перестать питаться стильно и начать питаться нормально

Об авторе: Ксения Андриянова - специалист по питанию с степенью бакалавра в области здравоохранения, магистр в областях нутрициологии и коммуникационных наук, блогер.

Тут и далее повествование от лица Ксении

Монополия на коммуникацию о тенденциях здорового питания выскользнула из рук специалистов по питанию и врачей. В наше время, когда любой может стать масс-медиа, создав парой кликов профиль в соцсети, мы получаем рекламизированную и мифологизированную информацию о здоровом питании. И это еще не все. Питание стало стилем, вокруг которого потребитель выстраивает свою идентичность. "Я придерживаюсь палеодиеты", - рассказывает клиент. "В моем меню в основном только суперфуды", - добавляет другой. Такие тенденции опасны, так как формируют неверное представление о здоровом питании. Начинает казаться, что оно должно быть настолько красивым, что впору ставить на плакат. Что это охота: тут я возьму магическую воду, тут - капли волшебного растения, тут - экологичный протеин. Возникают и страхи: кажется, что вся еда из супермаркета пустая и вредная, а полезно лишь то, что можно достать в специальных лавочках здорового питания. Представьте тяжелый день, после которого вы быстро варите гречку, покупаете какой-нибудь кусок курицы по скидке и заедаете все это помидором, сок которого стекает по щекам и оставляет пятна на старых, дырявых спортивных штанах. Стильно? Нет. Но, поверьте, на 100% полезно.

То же самое бывает и со спортом. Начинаем заниматься спортом не для силы и здоровья, а потому, что ощущаем давление со стороны общества. Недавно начатые тренировки влекут за собой изменения в меню, и человек начинает искать свое особое питание, вводя себя в заблуждение. Поэтому есть несколько небольших, но полезных советов, которые послужат компасом здорового питания.

1. Не гонись за пищевой модой

Очень важно развивать свою пищевую грамотность. Во-первых, искать надежные источники информации, откуда можно черпать факты и вдохновение для здоровых блюд. Во-вторых, очистить свой «пузырь» соцсетей от людей, которые регулярно распространяют непроверенную информацию о здоровье. И то же самое желательно сделать с теми, кто и в реальности навязывает нежелательные советы по питанию. Помни! Если утверждается, что какой-то продукт или питательное вещество является либо эликсиром здоровья, либо виновником всех бед, то эта информация считается псевдосенсационной и ложной. И тот факт, что человек знаменит, не означает, что он рассказывает правду. Например, исследование 2017 года, опубликованное в научном журнале Eating and Weight Disorders, подтверждает, что у 49% участников исследования, которые на практике применяют советы по питанию из Instagram, были обнаружены расстройства пищевого поведения.

2. Уважай себя, слушай себя

Необходимо питаться осознанно. Наше тело не обманывает. Здоровое питание - это перемены на всю жизнь, а не краткосрочная кампания с радикальными ограничениями.