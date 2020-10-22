Эксперт: Нужно перестать питаться стильно и начать питаться нормально

Если бы мне понадобилось составить объявление о здоровом питании, то я бы точно поместила его в раздел "Потеряно/найдено". "Внимание! В 2020 году мы потеряли способность питаться нормально. Нашедшего просьба звонить по нижеуказанному номеру".
Об авторе: Ксения Андриянова - специалист по питанию с степенью бакалавра в области здравоохранения, магистр в областях нутрициологии и коммуникационных наук, блогер.
Тут и далее повествование от лица Ксении
Монополия на коммуникацию о тенденциях здорового питания выскользнула из рук специалистов по питанию и врачей. В наше время, когда любой может стать масс-медиа, создав парой кликов профиль в соцсети, мы получаем рекламизированную и мифологизированную информацию о здоровом питании. И это еще не все. Питание стало стилем, вокруг которого потребитель выстраивает свою идентичность. "Я придерживаюсь палеодиеты", - рассказывает клиент. "В моем меню в основном только суперфуды", - добавляет другой. Такие тенденции опасны, так как формируют неверное представление о здоровом питании. Начинает казаться, что оно должно быть настолько красивым, что впору ставить на плакат. Что это охота: тут я возьму магическую воду, тут - капли волшебного растения, тут - экологичный протеин. Возникают и страхи: кажется, что вся еда из супермаркета пустая и вредная, а полезно лишь то, что можно достать в специальных лавочках здорового питания. Представьте тяжелый день, после которого вы быстро варите гречку, покупаете какой-нибудь кусок курицы по скидке и заедаете все это помидором, сок которого стекает по щекам и оставляет пятна на старых, дырявых спортивных штанах. Стильно? Нет. Но, поверьте, на 100% полезно.
То же самое бывает и со спортом. Начинаем заниматься спортом не для силы и здоровья, а потому, что ощущаем давление со стороны общества. Недавно начатые тренировки влекут за собой изменения в меню, и человек начинает искать свое особое питание, вводя себя в заблуждение. Поэтому есть несколько небольших, но полезных советов, которые послужат компасом здорового питания.
1. Не гонись за пищевой модой
Очень важно развивать свою пищевую грамотность. Во-первых, искать надежные источники информации, откуда можно черпать факты и вдохновение для здоровых блюд. Во-вторых, очистить свой «пузырь» соцсетей от людей, которые регулярно распространяют непроверенную информацию о здоровье. И то же самое желательно сделать с теми, кто и в реальности навязывает нежелательные советы по питанию. Помни! Если утверждается, что какой-то продукт или питательное вещество является либо эликсиром здоровья, либо виновником всех бед, то эта информация считается псевдосенсационной и ложной. И тот факт, что человек знаменит, не означает, что он рассказывает правду. Например, исследование 2017 года, опубликованное в научном журнале Eating and Weight Disorders, подтверждает, что у 49% участников исследования, которые на практике применяют советы по питанию из Instagram, были обнаружены расстройства пищевого поведения.
2. Уважай себя, слушай себя
Необходимо питаться осознанно. Наше тело не обманывает. Здоровое питание - это перемены на всю жизнь, а не краткосрочная кампания с радикальными ограничениями.
Если пробуешь какую-нибудь новую диету, схему питания или голодание и ощущаешь слабость, головную боль, ухудшение состояния кожи и кишечника, то не продолжай упорно следовать ей. Умей также отличать этическое убеждение от здоровья: не гонись, к примеру, за веганством, если тебя не заботят права животных. Просто придерживайся того питания, в основе которого продукты растительного происхождения. Кстати, а ты знал, что Европейское агентство по безопасности продуктов питания запретило использовать термин "суперфуд", так как он вводит в заблуждение?
3. Спорт не всегда требует специфической диеты
Начиная заниматься спортом, зачастую люди хотят питаться по-другому. Но если ты не профессиональный спортсмен, то никакие большие изменения в меню и мощные пищевые добавки не нужны. Все, что требуется, это скорректировать свой план питания в сторону здорового. Если тебе нравятся, к примеру, тренировки типа Body and Mind от MyFitness или йога и пилатес, то никакие особые изменения в питании не нужны. Если ты выбрал кардиотренировки средней и высокой интенсивности, то приготовься к тому, что организм будет испытывать небольшой шок и на каждую тренировку будет реагировать чувством голода, которое тебе захочется утолять сладостями или большими порциями еды. Поэтому важно вовремя позаботиться о закусках после тренировки, которые помогут вернуть силы. Например, приготовленные самостоятельно батончики из овсяных хлопьев с орехами и сухофруктами Твоя цель - работать над мышечной массой и рельефом? Обрати внимание на белки и ешь богатый ими ужин. Ищи высокое содержание белков в курином мясе, рыбе, твороге и молочных продуктах, а также в сое и бобовых. Но без фанатизма: если ты начинающий и без какой-то особой атлетической цели, то соблюдать диету с повышенным содержанием белков может быть не только не удобно, но и опасно для почек.
4. Ищи профессионалов
"Мы живем лишь раз", - могут говорить люди, оправдывая спонтанные слабости. Это выражение можно интерпретировать и так: нам дано лишь одно тело и лишь одно здоровье. Их надо беречь. Мало кому придет в голову собственноручно проводить операцию на слепой кишке. Так же и с питанием, и со спортом: есть области, в которых самодеятельность человека, думающего, что "он самый умный", может навредить. Поэтому рекомендуется искать своего специалиста по питанию для составления плана питания, подойти к личному тренеру в своем спортклубе и попросить совета об использовании тренажеров либо найти личного тренера, который поможет составить индивидуальный и подходящий именно вам план тренировок.