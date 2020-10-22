"Мне нравится Порзиньгис, но…" Обозреватель сомневается в потенциале латвийского игрока

Несомненно, у Луки Дончича есть потенциал однажды стать лучшим игроком всей Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). А что со вторым вариантом "Далласа"? Один болельщик выразил мнение, что Порзиньгис не может претендовать на эту роль, а потому отправил вопрос ведущим подкаста, чтобы узнать их мнение о том, кто мог бы стать идеальным вторым вариантом.

О'Коннор согласился с болельщиком насчёт того, что Порзиньгис не является второй опцией "Далласа".

"В случае Порзиньгиса ответ "нет" из-за его проблем со здоровьем. На него нельзя положиться. Даже несмотря на то, что его игра на уровне, мы не можем ожидать, что он всё время будет здоров. Надо принять тот факт, что ему придётся пропускать игры", - сказал журналист.

Второй участник подкаста Крис Вернон не согласился с коллегой, так как он не уверен, что беды со здоровьем всегда преследовали только латвийского игрока.

"Знаете, о каком игроке говорили также? Об Энтони Дэвисе! Первые четыре года его карьеры люди говорили о его травмах. Он постоянно не играл из-за какого-то ушиба. С ним всегда что-то было не в порядке", - ответил Вернон.

О'Коннор согласился с аргументом коллеги, отметив, что Порзиньгис боролся со своей травмой ещё до НБА. При этом у латыша "странный рост в 221 сантиметр".

"Мне нравится Порзиньгис. Я изначально думал, как ты - это небольшие ушибы, с ним всё будет в порядке. Но сейчас к этому добавилось несколько значительных травм, и список его повреждений уже очень длинный", - сказал О'Коннор, отметив, что любая команда была бы рада заполучить латыша в свой состав, однако травмы являются волнующим аспектом.

"В плане таланта он достоин быть вторым вариантом, но в реальности я больше вижу его как третью опцию", - заключил О'Коннор.