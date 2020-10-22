Возраст не помеха! Самый старый футболист мира побил свой рекорд

Правила Книги рекордов Гиннесса предусматривают, что футболистам в конкретном возрасте необходимо принять участие хотя бы в двух играх на профессиональном уровне, чтобы он мог претендовать на новый рекорд.

Первый матч Бахадер сыграл 21 марта. Тогда египтянин вышел на поле в матче третьей по силе лиге Египта и отметился забитым мячом, став самым старым бомбардиром всех времён.

На днях 74-летний игрок вышел на поле в матче третьего египетского дивизиона против "Эль-Айят" (2:3) и не реализовал пенальти. На эту игру поддержать Бахадера приехали его шестеро внуков.

На матче были также представители Книги рекордов Гиннесса, которые зафиксировали достижение Бахадера и вручили ему памятную награду.

1️⃣🇪🇬 The Oldest Active Football Player.



Mr. Ezzeldin Bahader 🏅 pic.twitter.com/9WuOimotxX — Hossam Bedier (@Hossamedin) October 17, 2020

Отметим, что в обоих поединках Бахадер отыграл все 90 минут. По словам египтянина, он решил побить свой рекорд для того, чтобы усложнить борьбу за первое место в этом показателе. Предыдущий рекорд установил израильтянин Исаак Хайик, сыгравший в 73 года.