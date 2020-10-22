"Вечер, театр, никого нет": звезда "Содержанок" Александра Ребенок о домогательствах и эротике в кино

Александра считает, что если ты смотришь такое кино, как "Содержанки", то ожидаешь атрибутику всей этой жизни, а это включает в себя откровенные и интимные сцены.

"Если ты выбираешь проект "Содержанки", то ты хочешь, наверное, увидеть обратную сторону какой-то такой красивой жизни. Как раз изнанку голую, незащищенную... Интим вообще не про интим. Это такие отношения мужчины и женщины. Это такие же драматические сцены, которые несут смысл", - считает актриса.

Она считает, что сейчас меньше зажимов. В картинах обилие интимных сцен, потому что нужен демографический взрыв, а зрителям следует рассказать, что "сексуальная жизнь - это прекрасно".

Самой Александре такое кино близко, если оно глубокое. Если в эту сцену добавили откровенную сцену лишь для пикантности, то актриса против. Бывает так, что в постельной сцене главная героиня иначе раскрывается. Тогда это оправдано.

Ребенок отмечает, что ей никогда не предлагали роль "через постель". Для нее это неинтересно.

"Таких ситуаций, чтобы сесть друг против друга и поступило бы деловое предложение - такого не было", - сказала она.

Лишь однажды, во времена поступления в театр она помнит, что была одна ситуация. Один режиссер решил ей помочь и предложил прийти во второй раз, чтобы еще раз пройтись по отрывку для показа в театр.

"Ситуация быстро вскрылась... Вечер, театр, никого нет, аудитория", - вспоминает Александра.

Она тогда пришла на встречу. Конечно, она была заинтересована попасть в театр. В этот момент стало все понятно.

"Чувствовался какой-то флирт и намерение... Это твое принятие решения в этот момент... Не думаю, что всегда за этим стоит какой-то карьерный взлет... Это было неприятно. Я поспешила уйти", - пояснила Александра.

Это было известный режиссер небольшого российского театра. Актрису обидело такое отношение, ведь она была нацелена на профессию.

"Тебя не уважают, как творческую личность, а видят в тебе женщину", - подытожила она.