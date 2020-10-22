В уникальном аутлет-городке Via Jurmala Outlet Village открываются новые магазины и кафе

Также в начале ноября запланировано открытие магазинов для сторонников активного образа жизни, туризма, спорта и отдыха для всей семьи - Regatta un Wellensteyn. В свою очередь, 6 ноября в аутлет городке откроется долгожданный ресторан Tokyo City.

"Несмотря на сложившуюся сложную экономическую ситуацию, мы продолжаем развивать проект и готовиться к открытию новых магазинов и ресторанов. Мы рады, что наши партнёры не поменяли свои планы и успешно осуществляют свои проекты",- говорит представитель Via Jurmala Outlet Village Анна Жигалова.

"Открытие магазина Bestbrands Outlet в аутлет-городке планировалось ранее, и, учитывая ситуацию, мы реализовываем запланированное и рады, что через несколько дней наш новый магазин откроет двери для покупателей. В Bestbrands Outlet будут представлены такие марки одежды как Didriksons, Champion, Replay и обуви Gant, Lacoste, Liu Jo. В будущем планируем расширить предложение другими всемирно известными брендами",- рассказывает представитель Bestbrands Outlet Дайга Дамбе.

"Особое внимание мы сосредоточили на соблюдении новых правил и процедур, чтобы гарантировать безопасную среду покупателям, сотрудникам и арендаторам.

Уникальность объекта заключается в том, что в аутлет-городке нет общих коридоров и холлов с единой системой вентиляции. Каждый магазин или ресторан имеет свой собственный вход с улицы и независимый микроклимат. 27