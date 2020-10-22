Пт, 23.10.2020
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр

PayRay выходит на латвийский рынок

Иллюстративное фото

ФОТО: pixabay.com

Получившая банковскую лицензию в декабре 2019 года и начавшая работу в октябре этого года компания PayRay приступила к деятельности в Латвии - она предоставляет кредиты и услуги факторинга латвийскому бизнесу. В будущем спектр услуг пополнится прочими решениями для заимствований.

"На этом рынке мы видим много преимуществ вместе с Литвой - например, структура малого и среднего бизнеса в обоих странах схожа", - отметил глава PayRay Ренато Ла Фианца.

Как отмечается в сообщении, компания оценивает дальнейшие географические возможности расширения.

Европейский центробанк в декабре прошлого года выдал "PayRay" лицензию, позволяющую предоставлять банковские услуги. Единственным акционером "PayRay" является зарегистрированный в Люксембурге холдинг "2404 S.A".

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