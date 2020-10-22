PayRay выходит на латвийский рынок

Получившая банковскую лицензию в декабре 2019 года и начавшая работу в октябре этого года компания PayRay приступила к деятельности в Латвии - она предоставляет кредиты и услуги факторинга латвийскому бизнесу. В будущем спектр услуг пополнится прочими решениями для заимствований.
"На этом рынке мы видим много преимуществ вместе с Литвой - например, структура малого и среднего бизнеса в обоих странах схожа", - отметил глава PayRay Ренато Ла Фианца.
Как отмечается в сообщении, компания оценивает дальнейшие географические возможности расширения.
Европейский центробанк в декабре прошлого года выдал "PayRay" лицензию, позволяющую предоставлять банковские услуги. Единственным акционером "PayRay" является зарегистрированный в Люксембурге холдинг "2404 S.A".