PayRay выходит на латвийский рынок

Получившая банковскую лицензию в декабре 2019 года и начавшая работу в октябре этого года компания PayRay приступила к деятельности в Латвии - она предоставляет кредиты и услуги факторинга латвийскому бизнесу. В будущем спектр услуг пополнится прочими решениями для заимствований.