Дилетта Леотта - итальянская телеведущая, отказавшая фанатам "Наполи"

Дилетта с 2010 года работает на итальянском телевидении, в 2016 году блондинка начала вести передачи о футболе, а с 2019 года ведущая работает на матчах Серии А.

Когда-то выпуски с её участием высоко оценил футболист Марио Балотелли, который признался, что программы с такой ведущей смотреть гораздо интереснее, чем любые другие ТВ-проекты. Многие именитые игроки с удовольствием ходят на интервью к Дилетте, которой невозможно отказать.

Интересно, что у 29-летней телеведущей юридическое образование и некоторые коллеги в шутку называют её "Ботаник". Ещё до карьеры на телевидении Дилетта участвовала в конкурсе "Мисс Италия" и одержала победу в номинации "Мисс Элегантность".

Дилетта успевает не только говорить о футболе, но и сниматься в музыкальных клипах, вести конкурсы красоты и выкладывать фотографии в Instagram, на который подписаны более 7 миллионов человек.

В 2016 году Дилетта оказалась в центре скандала - её интимные фотографии утекли в сеть. По словам журналистки, ей непросто дались те дни, но она смогла справиться.

Футбольные фанаты очень часто неравнодушны к ней, поэтому Дилетта то и дело получает непристойные предложения. Так, например, болельщики "Наполи" прямо во время матча скандировали ей "покажи грудь". Журналистка не расстерялась, помахала указательным пальцем, а также показала жест "палец вниз", дав понять, что не собирается этого делать.