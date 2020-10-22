В Латвии снизился уровень безработицы

В то же время по данным Государственного агентства занятости (NVA) уровень зарегистрированной безработицы в сентябре уменьшился на 0,5 процентного пункта и составил в конце месяца 7,7%.

По сравнению с сентябрем прошлого года уровень фактической безработицы вырос на 2,3 процентного пункта, а зарегистрированной - на 2 процентных пункта.

В сентябре 2020 года в Латвии было 79,6 тыс. безработных, что на 4,4 тыс. меньше, чем в августе, но на 23,4 тыс. больше, чем годом ранее.