В Латвии снизился уровень безработицы

В конце сентября уровень фактической безработицы в Латвии составил 8,1% экономически активного населения, что на 0,5 процентного пункта меньше, чем месяцем ранее, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.
В то же время по данным Государственного агентства занятости (NVA) уровень зарегистрированной безработицы в сентябре уменьшился на 0,5 процентного пункта и составил в конце месяца 7,7%.
По сравнению с сентябрем прошлого года уровень фактической безработицы вырос на 2,3 процентного пункта, а зарегистрированной - на 2 процентных пункта.
В сентябре 2020 года в Латвии было 79,6 тыс. безработных, что на 4,4 тыс. меньше, чем в августе, но на 23,4 тыс. больше, чем годом ранее.
За последние семь месяцев после начала пандемии по сравнению с данными февраля 2020 года количество безработных в стране выросло на 8 тыс.