Ночью в больницу был доставлен сильно отравившийся медикаментами ребенок
Прошедшей ночью в Детскую клиническую университетскую больницу (BKUS) был доставлен маленький ребенок, серьезно отравившийся медикаментами.
Сначала врачи оценивали состояние ребенка как тяжелое, однако к вечеру она стабилизировалось, пострадавший по-прежнему находится под присмотром медиков.
"Сегодня ночью нашим приоритетом было спасение жизни ребенка, который для своего возраста нормальным образом познает мир - активно исследует, трогая и съедая все, что ему доступно. Поэтому в очередной раз хотим напомнить родителям, бабушкам с дедушками и обществу в целом, насколько важно обеспечение безопасной среды для ребенка.
Конечно, все мы сейчас встревожены распространением Covid-19 и осваиваем новые ограничения, однако это не единственный риск для здоровья и жизни нас, наших близких и наших детей. Призываю каждого помнить о том, что если вблизи есть ребенок, то это и ваша, не только ответственность родителей защищать маленьких близких. Любознательность детей огромна, и к сожалению не всегда во всех потенциально опасных ситуациях родители предусмотрели и соответственно предотвратили все риски", - рассказала руководитель отделения анестезиологии и интенсивной терапии BKUS Арта Бардзиня.
Врачи BKUS призывают всех убедиться в том, что домашние аптечки с лекарствами, бытовая химия и другие опасные вещества были помещены в недоступное для детей место. В случаях, если ребенок гостит у бабушки, у других родственников, друзей или же в других местах, необходимо проследить, чтобы и эти помещения были безопасны для ребенка.
В этом году число детей, доставленных в больницу в различными травмами, значительно выросло. Летом был установлен антирекорд - за летнее время за медпомощью после полученных травм обратились почти 6000 детей, что на 700 больше, чем годом ранее. Во многих случаях это могли бы предотвратить взрослые, если бы они больше обращали внимание на вопросы безопасности детей.