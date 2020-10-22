Ночью в больницу был доставлен сильно отравившийся медикаментами ребенок

Сначала врачи оценивали состояние ребенка как тяжелое, однако к вечеру она стабилизировалось, пострадавший по-прежнему находится под присмотром медиков.

"Сегодня ночью нашим приоритетом было спасение жизни ребенка, который для своего возраста нормальным образом познает мир - активно исследует, трогая и съедая все, что ему доступно. Поэтому в очередной раз хотим напомнить родителям, бабушкам с дедушками и обществу в целом, насколько важно обеспечение безопасной среды для ребенка.

Конечно, все мы сейчас встревожены распространением Covid-19 и осваиваем новые ограничения, однако это не единственный риск для здоровья и жизни нас, наших близких и наших детей. Призываю каждого помнить о том, что если вблизи есть ребенок, то это и ваша, не только ответственность родителей защищать маленьких близких. Любознательность детей огромна, и к сожалению не всегда во всех потенциально опасных ситуациях родители предусмотрели и соответственно предотвратили все риски", - рассказала руководитель отделения анестезиологии и интенсивной терапии BKUS Арта Бардзиня.

Врачи BKUS призывают всех убедиться в том, что домашние аптечки с лекарствами, бытовая химия и другие опасные вещества были помещены в недоступное для детей место. В случаях, если ребенок гостит у бабушки, у других родственников, друзей или же в других местах, необходимо проследить, чтобы и эти помещения были безопасны для ребенка.