Освободи его от ненужных вещей! Используй специальные склады для хранения личных вещей NOLIKTAVA1
25,00 - EUR в месяц. И ваша квартира освобождена от лишнего "груза"!
Не нужно ничего покупать – мы предлагаем аренду контейнеров для хранения вещей.
Склады для хранения вещей NOLIKTAVA1 отлично подходят как для бизнеса, так и для личных нужд.
В сухих, герметичных, и чистых боксах для хранения вещей Вы можете хранить как свои личные вещи, так и товары, оборудование для работы.
Переходите по ссылке https://noliktava1.lv/ru и проверьте доступность self storage складов в вашем районе.
Зачем арендовать бокс для хранения вещей в NOLIKTAVA1?
Рассказываем:
- Удобно! Ваши вещи находятся в герметичных боксах, к которым у вас имеется доступ 24/7.
- Близко! Склады NOLIKTAVA1 находятся в 6 районах г.Риги: Пурвциемс, Центр, ул. Краста, Иманта, Золитуде, Зэпниеккалнс.
- Безопасно! Все территории со складами находятся за забором и охраняются 24 часа в сутки.
Для кого подходят склады для хранения вещей NOLIKTAVA?
- Для тех кто желает освободить пространство в своем доме/квартире.
- Для тех, кто ищет современные варианты хранения вещей.
- Для частных лиц и бизнес клиентов которые часто переезжают/делают ремонт и не желают перевозить с собой все вещи.
- Для владельцев малого, и среднего бизнеса, чтобы воспользоваться услугами по хранению товара и оборудования используемого в работе;
- Для людей ведущих активный образ жизни и имеющих много спортивного инвентаря который занимает много пространства.
Что можно хранить в специальном боксе для хранения вещей?
- Личные вещи, которыми вы не пользуетесь часто, но которые занимают большое пространство.
- Вы можете хранить весь свой инвентарь: велосипед, сезонные вещи, самокаты, рыболовные снасти, лодки, доски для серфинга, лыжи, детские санки, коляски.
- Мебель и бытовую технику, строительный инструмент, крупногабаритный инвентарь, специальное оборудование.
- Архивы, документы, коробки с одеждой и любыми вещами которым не нужен специальный температурный режим.
В какую цену мне обойдется хранение вещей в специальных контейнерах/складах у компании NOLIKTAVA1?
Всего от 25,00 - EUR в месяц.
При заключении договора на 6 месяцев - приятная скидка в размере 50% на первые 2 месяца сотрудничества.
Предлагаем профессиональные услуги по упаковке и доставке ваших вещей к нам на склады.
Чтобы воспользоваться 50% скидкой и рассчитать стоимость аренды необходимого вам склада переходите по ссылке www.noliktava1.lv или звоните по телефону +37125331451.