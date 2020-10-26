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Освободи его от ненужных вещей! Используй специальные склады для хранения личных вещей NOLIKTAVA1

25,00 - EUR в месяц. И ваша квартира освобождена от лишнего "груза"!

Не нужно ничего покупать – мы предлагаем аренду контейнеров для хранения вещей.

Склады для хранения вещей NOLIKTAVA1 отлично подходят как для бизнеса, так и для личных нужд.

В сухих, герметичных, и чистых боксах для хранения вещей Вы можете хранить как свои личные вещи, так и товары, оборудование для работы.

Переходите по ссылке https://noliktava1.lv/ru и проверьте доступность self storage складов в вашем районе.

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Зачем арендовать бокс для хранения вещей в NOLIKTAVA1?

 Рассказываем:

-     Удобно! Ваши вещи находятся в герметичных боксах, к которым у вас имеется доступ 24/7.

-  Дешево! Низкая цена (всего от 25,00- EUR)

-     Близко! Склады NOLIKTAVA1 находятся в 6 районах г.Риги: Пурвциемс, Центр, ул. Краста, Иманта, Золитуде, Зэпниеккалнс.

-     Безопасно! Все территории со складами находятся за забором и охраняются 24 часа в сутки.

Для кого подходят склады для хранения вещей NOLIKTAVA?

-     Для тех кто желает освободить пространство в своем доме/квартире.

-     Для тех, кто ищет современные варианты хранения вещей.

-     Для частных лиц и бизнес клиентов которые часто переезжают/делают ремонт и не желают перевозить с собой все вещи.

-     Для владельцев малого, и среднего бизнеса, чтобы воспользоваться услугами по хранению товара и оборудования используемого в работе;

-     Для людей ведущих активный образ жизни и имеющих много спортивного инвентаря который занимает много пространства.

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Что можно хранить в специальном боксе для хранения вещей?

-    Личные вещи, которыми вы не пользуетесь часто, но которые занимают большое пространство.

-    Вы можете хранить весь свой инвентарь: велосипед, сезонные вещи, самокаты, рыболовные снасти, лодки, доски для серфинга, лыжи, детские санки, коляски.

-    Мебель и бытовую технику, строительный инструмент, крупногабаритный инвентарь, специальное оборудование.

-    Архивы, документы, коробки с одеждой и любыми вещами которым не нужен специальный температурный режим.

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В какую цену мне обойдется хранение вещей в специальных контейнерах/складах у компании NOLIKTAVA1?

Всего от 25,00 - EUR в месяц.

При заключении договора на 6 месяцев - приятная скидка в размере 50% на первые 2 месяца сотрудничества.

Предлагаем профессиональные услуги по упаковке и доставке ваших вещей к нам на склады.

Чтобы воспользоваться 50% скидкой и рассчитать стоимость аренды необходимого вам склада переходите по ссылке www.noliktava1.lv или звоните по телефону +37125331451.