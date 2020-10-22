В Чехии почти 15 000 новых больных Covid-19 за сутки; армия оборудовала временную больницу

В больницах Чехии сейчас лечатся более 4400 пациентов с Covid-19.

Всего в стране с начала пандемии умерли 1739 человек, у которых было констатировано заражение новым коронавирусом.

Армия Чехии в выставочном зале в Праге создала временную больницу на 500 койко-мест.

ФОТО: MARTIN DIVISEK / EPA / SCANPIX

Чтобы избежать распространения вируса, в Чехии введены строгие ограничения. Люди могут покидать свои дома только для похода на работу, к врачу, для занятий спортом или чтобы навестить членов семьи.

Большинство магазинов, за исключением продуктовых и аптек, закрыты.

Министр внутренних дел Ян Хамачек газете Pravo заявил, что выбрал "оружие наибольшего калибра", из всех, что доступны, чтобы ограничить распространение вируса.

ФОТО: MARTIN DIVISEK / EPA / SCANPIX

Однако границы, которые Чехия во время первой волны пандемии закрыла, остались открыты.