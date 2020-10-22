В Чехии почти 15 000 новых больных Covid-19 за сутки; армия оборудовала временную больницу

В Чехии за последние 24 часа заражение Covid-19 подтверждено у 14 968 человек, что является новым рекордом, пишет dpa.
В больницах Чехии сейчас лечатся более 4400 пациентов с Covid-19.
Всего в стране с начала пандемии умерли 1739 человек, у которых было констатировано заражение новым коронавирусом.
Армия Чехии в выставочном зале в Праге создала временную больницу на 500 койко-мест.
Чтобы избежать распространения вируса, в Чехии введены строгие ограничения. Люди могут покидать свои дома только для похода на работу, к врачу, для занятий спортом или чтобы навестить членов семьи.
Большинство магазинов, за исключением продуктовых и аптек, закрыты.
Министр внутренних дел Ян Хамачек газете Pravo заявил, что выбрал "оружие наибольшего калибра", из всех, что доступны, чтобы ограничить распространение вируса.
Однако границы, которые Чехия во время первой волны пандемии закрыла, остались открыты.
Евросою сообщил, что направит в Чехию первые 30 аппаратов искусственной вентиляции легких, а также окажет и другую помощь.