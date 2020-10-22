Эксперимент японских ученых: как маски для лица защищают от Covid-19

Ученые университета Токио поместили в закрытую стеклянную камеру две головы манекена. К одной был подключен кислородный аппарат, имитировавший выдох и выделявший настоящие частицы коронавируса. В свою очередь вторая голова эмитировала вдох, собирая "вдыхаемые" частицы.

Ученые пришли к выводу, что маски всех видов значительно снижают возможность заражения. 75

В то же время ни одна из них не обеспечивает абсолютной защиты.

Когда "получатель" вируса носил хлопковую маску, риск заражения снижался примерно на 40%, чем если бы маски не было.

В свою очередь маска N95, которую носят медики, снизила риск заражения на 90%. Однако ученые обращают внимание, что даже в случае, если маска была укреплена изолентой, небольшой объем частиц все-таки достигал "получателя".

Когда маска была надета на "распространителя" вируса, хлопковые и хирургические маски задерживали более 50% частиц вируса.

"Когда маску носили как получатель вируса, так и распространитель, создавался синергетический эффект", - говорится в опубликованном в среду исследовании. 75