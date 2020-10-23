"Нам нельзя выпивать". Кокорин рассказал о встречах с Мамаевым и жизни в тюрьме

Напомним, в октябре 2018 года Павел Мамаев и Александр Кокорин стали участниками двух драк в центре Москвы. В результате громкого суда футболисты были признаны виновными в хулиганстве и умышленном нанесении вреда здоровью.

Оба футболиста были приговорены к реальному лишению свободы, однако в сентябре 2019 года вышли из колонии по УДО.

"Я думал, что нас могут закрыть на несколько дней и дать кучу часов исправительных работ. Для меня это было бы более постыдно и правильно... Сейчас я могу уверенно сказать, что нас не имели права взять под стражу", - рассказал Кокорин.

Футболист признался, что ажиотаж вокруг этой истории был сумасшедший и с каждым днём он разгорался всё сильнее. Кокорин также заявил, что после суда он понял, что ему и Павлу Мамаеву не удастся избежать тюремного заключения.

"Первые два месяца в СИЗО были тяжёлые, мы не понимали, почему нас закрыли и не дают видеться с близкими... Как будто цирк. Месяца через четыре мы поняли, что нас не выпустят. Когда нам зачитывали обвинения, честно, было ощущение, что я устроил три теракта, взорвал полстраны, убил много людей... Когда запросили всего полтора года - мы выдохнули", - рассказал нападающий "Спартака".

ФОТО: скриншот с youtube.com

Что касается дружбы с Мамаевым, то футболист признался, что они анализировали эту ситуацию и пришли к выводу, что к неприятностям приводит не сам факт, когда они вместе, а когда они вместе и выпивают.

"Нам нельзя выпивать. Паша сейчас совсем перестал пить. Когда мы сейчас встречаемся, то всё нормально", - отметил футболист.

Нападающий "Спартака" также поделился мнением об отношении общества к зарплатам футболистов. Как известно, Кокорин любитель выложить в Instagram фото дорогих автомобилей или брендовых вещей. Безусловно, это не всегда одобряют подписчики футболиста.

"Я же это делаю, когда есть настроение. Я проснулся - сфоткался с Lamborghini. Это моя машина. Я её купил, она у меня есть. Я же не показываю то, чего у меня нет", - сказал футболист.

По мнению Кокорина, люди убеждены в том, что футболисты содержаться на их налоги, но это стереотип. "Я также плачу налоги, и они у меня суперогромные. Если взять всю мою историю и посчитать, будет приличная сумма".

В конце ведущая YouTube-канала Peopletalk спросила футболиста, чтобы он пожелал маленькому Александру Кокорину. И здесь, как говорится, лучше один раз увидеть: