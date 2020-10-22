Суд смягчил приговор Михаилу Ефремову

Напомним, 8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима. 22 октября Московкий городской суд снизил наказание до семи с половиной лет, сообщает корреспондент "Медузы".

В качестве смягчающего обстоятельства суд учел тот факт, что актер добровольно выплатил моральную компенсацию потерпевшим.

Отметим, что сам Ефремов просил смягчить ему наказание "до пределов, не связанных с лишением свободы".

Во время рассмотрения апелляции актер выступил с последним словом. "Медуза" приводит текст обращения Ефремова:

"Я слышал, что человек, который убил двух людей за рулем и еще пытался скрыться от милиции, получил пять лет колонии-поселения. И не он один. Извинения потерпевшим я принес на четвертый день. Это видела вся страна. Потерпевших мне безумно жаль - они простые люди, которые потеряли близкого человека. Адвокаты потерпевших, которые не только посадили Ефремова, чем будут известны на всю страну, но еще и словили дурную славу на этом. По поводу возмещения морального ущерба: я мог бы сразу возместить моральный ущерб, если б я был допущен к моим материальным средствам. Но с 9 июня я не был допущен к моим материальным средствам. Также за автомобиль я бы мог заплатить, за ВИС. Но доверенность для своей жены мне до сих пор не дали из-за бюрократических проволочек между Пресненским районным судом и СИЗО.

Я абсолютно и полностью признаю свою вину. Я выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего Сергея Захарова. Я в который раз прошу прощения. Я искренне раскаиваюсь в совершенном мною беззаконии. С самого начала я признавал вину, сотрудничал со следствием и пытался делать все, что от меня зависит. Но это пока в дело не влез [адвокат] Эльман [Пашаев], который как-то меня убедил в другом, что там доказательств никаких нет. И я говорил, в моем положении, я первый раз сказал, что человек хватается за голову.

Эта трагедия, на самом деле, разделила мою жизнь на две части. В первой части, в прошлой [жизни] я был артистом, беззаботным человеком, с ветерком, но работящий — работал я много. В новой жизни я плохо сплю и все время думаю о Сергее Захарове.

Я вряд ли когда-нибудь еще раз сяду за руль. Также я прекращаю все свои отношения с алкоголем, который довел меня до столь печального конца.

Я прошу уважаемый суд все же назначить мне наказание, не связанное с лишением свободы, чтобы я смог работать по своей профессии, и тогда реально помогать всем потерпевшим. Не только тем потерпевшим, которые потерпевшие официальные, но также и Ирине Стерховой. И заплатить за эту машину.