Больше трети новых случаев Covid-19 в минувшие сутки зарегистрировано в Риге

В Риге количество больных коронавирусом достигло 733 человек. 15 новых заболевших зарегистрировано в Даугавпилсе, где всего сейчас болеют 150 человек.

В Вецпиебалгском крае 13 новых заболевших, общее количество составило 82. Пятеро новых заболевших зарегистрировано в Кекавском крае, где общее их количество составляет 23, и в Цесисском, где теперь девять зараженных Covid-19.