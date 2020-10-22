Лукашенко встретился с Нарышкиным и поблагодарил Россию "за информацию"

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
- В Минске Александр Лукашенко встретился с главой внешней разведки России.
- Белорусская оппозиция получила премию имени Андрея Сахарова "За свободу мысли".
- В мире за сутки коронавирусом заразились 437 тысяч человек.
- В США пройдут последние предвыборные дебаты кандидатов в президенты.
В Минске Александр Лукашенко встретился с главой внешней разведки России
В Минск утром 22 октября прилетел глава службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, сообщает Telegram-канал белорусского госагентства "БелТА". Он встречался с Александром Лукашенко.
"Не секрет, наша встреча произведет в настоящий момент какой-то соответствующий взрыв в СМИ, особенно в интернете, – заявил Лукашенко Нарышкину. – Да мы и не скрываем, обстановка вокруг нас непростая, я имею в виду Союзного государства. Спасибо вам за ту информацию, которую вы регулярно доводите до наших спецслужб и до меня в том числе. У нас очень много совместной работы в этом направлении, поскольку в этом мире, бешеном мире, особенно ошалевшем от этой пандемии и так далее, друзей у нас немного. Думаю, мы о многом договоримся – о совместной работе во благо наших народов".
– также заметил Лукашенко.
Ранее Нарышкин заявлял, что к антиправительственным акциям в Беларуси США подключают "экстремистские элементы" и католические общины, также в подготовке протестов принимают участие инструкторы ЦРУ и Пентагона.
"Борцы за обновленную Беларусь" проходят подготовку в Польше, Грузии, на Украине и в странах Балтии при участии инструкторов из ЦРУ и Пентагона, аффилированных с Госдепартаментом американских НПО", – заявил тогда Нарышкин.
По его словам, США используют "самые нечистоплотные методы для раскачивания ситуации" в Беларуси и в работе с белорусской оппозицией "смещают фокус внимания на повышение активности ее силового крыла из числа радикальных националистов".
Сергей Нарышкин также заявил, что Соединенные Штаты "бесцеремонно" вмешиваются и в религиозную ситуацию, "стремясь втянуть католические общины в антиправительственные акции" и "столкнуть представителей православной и католической ветвей христианства".
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Видео: ГЛАВНОЕ | 22.10.2020
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