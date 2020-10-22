Лукашенко встретился с Нарышкиным и поблагодарил Россию "за информацию"

"Не секрет, наша встреча произведет в настоящий момент какой-то соответствующий взрыв в СМИ, особенно в интернете, – заявил Лукашенко Нарышкину. – Да мы и не скрываем, обстановка вокруг нас непростая, я имею в виду Союзного государства. Спасибо вам за ту информацию, которую вы регулярно доводите до наших спецслужб и до меня в том числе. У нас очень много совместной работы в этом направлении, поскольку в этом мире, бешеном мире, особенно ошалевшем от этой пандемии и так далее, друзей у нас немного. Думаю, мы о многом договоримся – о совместной работе во благо наших народов".