Винькеле надеется, что введенные ограничения позволят избежать перегрузки больниц

"Надеюсь, что введенные ограничения позволят избежать ситуации, когда будут заняты все койко-места, предназначенные для ковидных больных", - заявила министр здравоохранения Илзе Винькеле, комментируя рекордно большое количество госпитализированных с коронавирусом пациентов.
Она напомнила, что новые ограничения вступили в силу с субботы, и скоро будет неделя после их введения, а эффект можно будет оценивать через две недели.
Локальные ограничения в Даугавпилсе и Кулдигском крае дали результат, поэтому Винькеле надеется, что новые меры безопасности, действующие по всей стране, позволят избежать перегрузки больниц. В настоящее время в резерве имеется около 150 койко-мест.
Часть хронических больных согласно плану перевозится из крупных больниц в стационары более низкого уровня. Винькеле признает, что пациентам это создает неудобства, потому что больница находится дальше от дома, но все зависит от вместительности больниц.
Как сообщалось, вчера в больницы помещен 31 пациент с Covid-19.