Винькеле надеется, что введенные ограничения позволят избежать перегрузки больниц

Она напомнила, что новые ограничения вступили в силу с субботы, и скоро будет неделя после их введения, а эффект можно будет оценивать через две недели.

Локальные ограничения в Даугавпилсе и Кулдигском крае дали результат, поэтому Винькеле надеется, что новые меры безопасности, действующие по всей стране, позволят избежать перегрузки больниц. В настоящее время в резерве имеется около 150 койко-мест.

Часть хронических больных согласно плану перевозится из крупных больниц в стационары более низкого уровня. Винькеле признает, что пациентам это создает неудобства, потому что больница находится дальше от дома, но все зависит от вместительности больниц.