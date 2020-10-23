Пт, 23.10.2020
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Арта Бардзиня, руководитель отделения анестезиологии и интенсивной терапии BKUS
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Роналду вновь сдал положительный тест на Covid-19. Вероятно, он не сыграет против "Барселоны"

Криштиану Роналду

ФОТО: Reuters/ScanPix

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду сдал повторный положительный тест на коронавирус спустя десять дней после первоначального диагноза. Об этом пишет Marca.

Напомним, Роналду сдал первый положительный тест на коронавирус 13 октября, находясь в расположении сборной Португалии. На данный момент футболист находится на карантине.

Таким образом, португалец, вероятно, пропустит матч Лиги чемпионов против "Барселоны". По протоколу УЕФА Роналду должен был сдать отрицательный тест за неделю до матча. Также форвард не сыграет с "Вероной" в чемпионате Италии.

По информации AS, "Ювентус" предоставил УЕФА информацию о состоянии игрока - у Роналду нет никаких симптомов и ни разу не фиксировалась повышенная температура. Сообщается, что эти факторы позволят Роналду принять участие в игре с "Барселоной", если он сдаст отрицательный тест за 24 часа до начала матча.

"Ювентус" и "Барселона" сыграют 28 октября в Турине. Ответная встреча состоится 8 декабря в Испании. Отметим, что Роналду и лидер "Барсы" Лионель Месси не пересекались на поле после ухода португальца в "Ювентус" летом 2018-го.

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