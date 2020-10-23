Роналду вновь сдал положительный тест на Covid-19. Вероятно, он не сыграет против "Барселоны"

Напомним, Роналду сдал первый положительный тест на коронавирус 13 октября, находясь в расположении сборной Португалии. На данный момент футболист находится на карантине.

Таким образом, португалец, вероятно, пропустит матч Лиги чемпионов против "Барселоны". По протоколу УЕФА Роналду должен был сдать отрицательный тест за неделю до матча. Также форвард не сыграет с "Вероной" в чемпионате Италии.

По информации AS, "Ювентус" предоставил УЕФА информацию о состоянии игрока - у Роналду нет никаких симптомов и ни разу не фиксировалась повышенная температура. Сообщается, что эти факторы позволят Роналду принять участие в игре с "Барселоной", если он сдаст отрицательный тест за 24 часа до начала матча.