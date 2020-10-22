Рекордное число попавших в больницу с Covid-19 и приговор Ефремову. Все, что вы могли пропустить 22 октября

Мы понимаем, что у вас очень мало времени. Именно поэтому в конце дня RUS TVNET собирает все самое важное, что вы могли пропустить сегодня.
Четверг, 22 октября.
Коронавирус:
- В Латвии за сутки - 161 новый случай Covid-19 и две смерти. 66 случаев заражения зарегистрированы в Риге.
- Новый рекорд: за сутки госпитализирован 31 пациент с Covid-19, всего в больницах - 105.
- Винькеле надеется, что введенные ограничения позволят избежать перегрузки больниц.
- Кариньш: объявлять режим чрезвычайной ситуации необходимости нет.
- Жители Латвии продолжают путешествовать и в условиях пандемии Covid-19.
- В больнице Барнаула трупы умерших от Covid-19 хранят в подвале: не успевают делать вскрытие.
- В Чехии почти 15 000 новых больных Covid-19 за сутки; армия оборудовала временную больницу.
- Рыбоперерабатывающее предприятие, работники которого болели Covid-19, возобновило работу.
- В Литве за последние сутки - 424 новых случая Covid-19 и пять смертей, в Эстонии - 76 новых случаев.
- Министр: нужно наказывать злостных "неносителей" масок и подстрекателей.
- Родственники умершей 34-летней пациентки с Covid-19 сомневаются, что ее нельзя было спасти.
Другие события дня
- Лукашенко встретился с Нарышкиным и поблагодарил Россию "за информацию".
- Путин: я лично попросил выпустить Навального за границу на лечение.
- Европарламент решит, в каких случаях бургер нельзя называть бургером.
- Сейм утвердил депутатский мандат Мариса Можвилло.
- KNAB еще раз просит предъявить обвинение депутату Кайминьшу.
- Ночью в больницу был доставлен сильно отравившийся медикаментами ребенок.
- В Парагвае изъяли рекордное количество кокаина - 2,3 тонны: наркотики спрятали в партии угля.
- Полиция в Риге предотвратила похищение и убийство двух человек из-за криптовалюты.
- В уникальном аутлет-городке Via Jurmala Outlet Village открываются новые магазины и кафе.
Новости из мира звезд:
- Суд смягчил приговор Михаилу Ефремову - 7,5 лет колонии вместо восьми.
- Мэттью МакКонахи рассказал о сексуальном насилии, которое пережил в 15 лет.
- Песни экс-участника группы ДДТ Вадима Курылева признали экстремистскими.
- Коля Наумов и Вова Селиванов из "Реальных пацанов" сразились на гоночном треке.
- "Доктор Лиза" - гораздо больше, чем просто фильм. Вышла картина о Елизавете Глинке.