Пт, 23.10.2020
В Латвии пока не нужно объявлять режим чрезвычайной ситуации в связи с высокими показателями заболеваемости Covid-19. Кришьянис Кариньш, премьер-министр
Кришьянис Кариньш, премьер-министр
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  • Рекордное число попавших в больницу с Covid-19 и приговор Ефремову. Все, что вы могли пропустить 22 октября

Рекордное число попавших в больницу с Covid-19 и приговор Ефремову. Все, что вы могли пропустить 22 октября

ФОТО: TVNET

Мы понимаем, что у вас очень мало времени. Именно поэтому в конце дня RUS TVNET собирает все самое важное, что вы могли пропустить сегодня.

Четверг, 22 октября.

Коронавирус:

  • В Латвии за сутки - 161 новый случай Covid-19 и две смерти. 66 случаев заражения зарегистрированы в Риге.
  • Новый рекорд: за сутки госпитализирован 31 пациент с Covid-19, всего в больницах - 105.
  • Винькеле надеется, что введенные ограничения позволят избежать перегрузки больниц.
  • Кариньш: объявлять режим чрезвычайной ситуации необходимости нет.
  • Жители Латвии продолжают путешествовать и в условиях пандемии Covid-19.
  • В больнице Барнаула трупы умерших от Covid-19 хранят в подвале: не успевают делать вскрытие.
  • В Чехии почти 15 000 новых больных Covid-19 за сутки; армия оборудовала временную больницу.
  • Рыбоперерабатывающее предприятие, работники которого болели Covid-19, возобновило работу.
  • В Литве за последние сутки - 424 новых случая Covid-19 и пять смертей, в Эстонии - 76 новых случаев.
  • Министр: нужно наказывать злостных "неносителей" масок и подстрекателей.
  • Родственники умершей 34-летней пациентки с Covid-19 сомневаются, что ее нельзя было спасти.

Другие события дня

  • Лукашенко встретился с Нарышкиным и поблагодарил Россию "за информацию".
  • Путин: я лично попросил выпустить Навального за границу на лечение.
  • Европарламент решит, в каких случаях бургер нельзя называть бургером.
  • Сейм утвердил депутатский мандат Мариса Можвилло.
  • KNAB еще раз просит предъявить обвинение депутату Кайминьшу.
  • Ночью в больницу был доставлен сильно отравившийся медикаментами ребенок.
  • В Парагвае изъяли рекордное количество кокаина - 2,3 тонны: наркотики спрятали в партии угля.
  • Полиция в Риге предотвратила похищение и убийство двух человек из-за криптовалюты.
  • В уникальном аутлет-городке Via Jurmala Outlet Village открываются новые магазины и кафе.

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