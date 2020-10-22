Деньги есть, не хватает работников: почему на тесты на Covid-19 такие длинные очереди?

Несколько месяцев назад политики и эпидемиологи призывали общество быть более активным и делать тесты на Covid-19 ради собственной безопасности и безопасности других, так как каждый пятый больной Covid-19 не ощущает никаких симптомов - повышенной температуры, болей в горле или, например, исчезновения обоняния и вкуса. Таким образом, человек может быть болен и не знать об этом.

С ростом заболеваемости Covid-19 выросли желания и нужда людей провериться. Еще летом в среднем за день пункты сдачи анализов на Covid-19 посещали чуть более тысячи человек, но в октябре число тестируемых людей выросло в несколько раз, достигнув 4000 ежедневно.

Политики считают, что это оптимальное количество тестов, однако образовались длинные очереди. В Риге оплаченного государством теста на Covid-19 приходится ждать пять-восемь дней, в Екабпилсе и Валмиере - десять дней, а в Елгаве - 11 дней. В частных лабораториях время ожидания может быть короче.

Чтобы сократить очереди, было принято решение больше не оплачивать тесты всем, а пациентов разделить на разные очереди.

Координатор сети лабораторий Covid-19 Сергей Никишин передаче Panorāma пояснил, что число реагентов теста и резервы достаточны, и реагентов хватило бы на еще большую мощность тестирования. "Но, конечно, здесь надо понять, что эти анализы не такие дешевые, и государству они в день в среднем обходятся в 200 000 евро.

"Это не такая и маленькая сумма", - сказал Никишин.

В самом начале пандемии, в марте взятие и обработка анализов на Covid-19 в месяц обходились государству в неполные полмиллиона евро, но с апреля ежемесячно на это тратилось более двух миллионов евро.

Всего до сих пор было потрачено более 11 миллионов, и это если не считать сентябрь и октябрь, когда мощность тестирования выросла вдвое. Данных за осенние месяцы пока что нет. 3

Кроме того, в эти 11 миллионов не включены дополнительные расходы - зарплаты работников колл-центра Covid-19, работа палаток, домашние визиты.

Национальная служба здравоохранения пояснила, что деньги на исследования Covid-19 выделяют из средств бюджета на непредвиденные расходы. Когда заканчивается месяц, лаборатории подают отчет о проделанной работе, указывают виды тестов, число и расходы. После этого NVD обобщает данные и далее Кабинет министров принимает решение о денежных выплатах. Такой порядок повторяют каждый месяц и у тревог, что деньги закончатся, обоснования нет. Проблема в нехватке работников.

На всех пунктах сбора анализов на Covid-19 работают 100 медсестер, каждая из которых за день обслуживает минимум 50 человек. 3

В выходные число медсестер в лабораториях меняется, однако оно гораздо меньше, чем в рабочие дни, поэтому и количество взятых тестов в субботу и воскресенье обычно наполовину меньше. Не хватает работников и в лабораториях, где образцы обрабатывают, в свою очередь Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) жалуется на перегрузку, так как с ростом положительных случаев Covid-19 растет и число контактных лиц и много работы требует выяснение цепочек и источников заражения.

Там вся эта работа возложена на плечи 36 эпидемиологов и 24 специалистов общественного здоровья. Таким образом, 60 человек обзванивают тысячи других людей, на помощь вынуждены прийти работники из других департаментов.

"Если мы хотим взвинтить число тестов, то нам нужно придумать какие-то пути, где достать персонал. 3

Если мы говорим только о взятии образцов, то там 100 медсестер, но во всех лабораториях и внутри работают специалисты лабораторий, которые тестируют эти образцы, лаборатории работают в круглосуточном режиме и на пределе истощения, чтобы обеспечить этот большой наплыв. Сейчас и пункты работают вне своего рабочего времени. Люди остаются дольше. Люди работают сверхурочно", - указал Никишин.