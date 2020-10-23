Электрические Hummer разобрали в течение одного дня

Желания быть похожим на Арнольда Штварцнеггера, у которого уже давно электрический Hummer, несколько фотографий и пресс-релиза с всеобщим обобщением технических данных было совершенно достаточно, чтобы уже через день после презентации GMC больше не надо было тревожиться по поводу будущего модели на авторынке.

ФОТО: General Motors

Данные предзаказов - бесспорная причина считать, что Hummer EV от GMC в реальной жизни будет чувствовать себя очень хорошо. Несмотря на то, что нельзя сказать, сколько именно машин будет продано в первый год после начала производства, однако потенциальные покупатели в течение одного дня умудрились зарезервировать объем производства на целый год. В своем плане это не сюрприз, так как взнос депозита составлял всего 100 долларов. Кроме того, возможно, что среди заказчиков много спекулянтов, которые позднее за более высокую цену предложат свое место в очереди истинным любителям. Но это будет видно потом.

Так или иначе, первые экземпляры Hummer EV покупателям будут доставлены примерно через год, осенью 2021 года. Это будут автомобили особой комплектации Edition 1 с богатым оборудованием, 1000 лошадиных сил и 15 тысячами ньютонметров с резервом хода на более чем 500 километров. Цена этой модификации установлена в размере 112 595 долларов.

GMC Hummer EV ФОТО: General Motors

Те, кому нужны два электромобиля, на дружественный окружающей среде Hummer могут претендовать еще через какой год, так как пополнение в спектре Hummer EV ожидается в период с 2022 по 2024 год. Планируется, что в продажу поступит версия внедорожника за 79 995 долларов.