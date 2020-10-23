Сколько стоит езда на каршеринговом автомобиле без прав?

Как передаче Degpunktā рассказал начальник Земгальского управления RPP Эдгар Бенсонс-Букшс, 15 октября около 19 часов был получен звонок, что в одном из автомобилей CityBee может ехать несовершеннолетнее лицо, то есть человек, без водительских прав.

Оператор предприятия передал полицейским информацию, где находится автомобиль, и стражи порядка поспешили в Торнякалнс искать Toyota Corolla.

ФОТО: Скриншот

В момент задержания один из работников патруля заметил, что водитель пересаживается на заднее сиденье. Подойдя к машине, полицейский убедился, что место водителя пусто, однако было ясно, кто из сидящих сзади управлял транспортным средством", - рассказал Бенсонс-Букшс.

Компания молодых людей пыталась не сдать 15-летнего водителя, да и сам он отрицал, что сидел за рулем, однако полицейский задал ему риторический вопрос, знает ли он, что у полицейского бусика есть камеры, и указал на место в нем.

В бусике подросток дождался работников дорожной полиции, которые переняли дальнейшую работу с нарушителем. На место происшествия прибыли и представители каршерингового предприятия, которые позаботились об автомобиле.

Между прочим, противозаконная езда на арендованном автомобиле - дорогая радость. В момент, когда за рулем ловят лицо, у которого нет прав за ним находиться, кроме штрафа от полиции нужно считаться и со штрафом CityBee в размере 2000 евро. Если он не будет уплачен, можно ждать повестку из суда.