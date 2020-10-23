Сколько стоит езда на каршеринговом автомобиле без прав?

Молодежь, похоже, новости не читает, поэтому и не знает, что у нелегальных действий имеются нежелательные последствия. Так в прошлый четверг сотрудникам муниципальной полиции Риги (RPP) пришлось столкнуться с очередным несовершеннолетним, который решил прокатиться на каршеринговом автомобиле.
Как передаче Degpunktā рассказал начальник Земгальского управления RPP Эдгар Бенсонс-Букшс, 15 октября около 19 часов был получен звонок, что в одном из автомобилей CityBee может ехать несовершеннолетнее лицо, то есть человек, без водительских прав.
Оператор предприятия передал полицейским информацию, где находится автомобиль, и стражи порядка поспешили в Торнякалнс искать Toyota Corolla.
Компания молодых людей пыталась не сдать 15-летнего водителя, да и сам он отрицал, что сидел за рулем, однако полицейский задал ему риторический вопрос, знает ли он, что у полицейского бусика есть камеры, и указал на место в нем.
В бусике подросток дождался работников дорожной полиции, которые переняли дальнейшую работу с нарушителем. На место происшествия прибыли и представители каршерингового предприятия, которые позаботились об автомобиле.
Между прочим, противозаконная езда на арендованном автомобиле - дорогая радость. В момент, когда за рулем ловят лицо, у которого нет прав за ним находиться, кроме штрафа от полиции нужно считаться и со штрафом CityBee в размере 2000 евро. Если он не будет уплачен, можно ждать повестку из суда.
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