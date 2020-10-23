В США утверждено первое лекарство от Covid-19

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в четверг полностью утвердило противоречиво оцениваемый противовирусный препарат "Ремдесивир" как средство для лечения пациентов с Covid-19, сообщила компания-производитель этого медикамента Gilead.