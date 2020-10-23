Пт, 23.10.2020
В Латвии пока не нужно объявлять режим чрезвычайной ситуации в связи с высокими показателями заболеваемости Covid-19. Кришьянис Кариньш, премьер-министр
Кришьянис Кариньш, премьер-министр

В США утверждено первое лекарство от Covid-19

ФОТО: Reuters/ScanPix

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в четверг полностью утвердило противоречиво оцениваемый противовирусный препарат "Ремдесивир" как средство для лечения пациентов с Covid-19, сообщила компания-производитель этого медикамента Gilead.

Как сообщает AFP, в мае FDA условно утвердило этот медикамент.

В Gilead рассказали, что этот медикамент, продающийся под брендом Veklury, является единственным специальным средством для лечения Covid-19, что было подтверждено после значительных исследований.

Другие лечебные средства утверждены для чрезвычайного использования.

Вскоре после утверждения "Ремдесивира" стоимость акций Gilead на бирже в Нью-Йорке выросла на 4%.

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