В США утверждено первое лекарство от Covid-19

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в четверг полностью утвердило противоречиво оцениваемый противовирусный препарат "Ремдесивир" как средство для лечения пациентов с Covid-19, сообщила компания-производитель этого медикамента Gilead.
Как сообщает AFP, в мае FDA условно утвердило этот медикамент.
В Gilead рассказали, что этот медикамент, продающийся под брендом Veklury, является единственным специальным средством для лечения Covid-19, что было подтверждено после значительных исследований.
Другие лечебные средства утверждены для чрезвычайного использования.
Вскоре после утверждения "Ремдесивира" стоимость акций Gilead на бирже в Нью-Йорке выросла на 4%.