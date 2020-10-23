Пт, 23.10.2020
Надеюсь, что введенные ограничения позволят избежать ситуации, когда будут заняты все койко-места, предназначенные для ковидных больных Илзе Винькеле, министр здравоохранения
Илзе Винькеле, министр здравоохранения

Covid-19 в Латвии констатирован еще у 250 человек, один умер
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Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

В четверг выявлено 250 новых случаев Covid-19, что является крупнейшим на данный момент суточным показателем, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Один инфицированный Covid-19 умер. Он входил в возрастную группу от 55 до 60 лет.

По данным SPKC, 122 пациента заразились от известных источников, один человек заразился в Великобритании, у остальных условия заражения уточняются.

Пациенты зарегистрированы в 46 краях. Наибольшее количество зараженных зарегистрировано в Риге - 112, в Даугавпилсе - 17, а в Лиепае и Екабпилсе - в каждом по десять.

В четверг сделано 5726 тестов на Covid-19, доля позитивных результатов составила 4,4%%. 

За прошедшие сутки были госпитализированы 17 пациентов с Covid-19. Всего в стационарах находятся 113 пациентов: у десяти из них болезнь протекает тяжело.

Всего из стационаров выписаны 312 пациентов.

С начала пандемии Covid-19 был подтвержден у 4208 человек. В целом выздоровели 1357 человек.

Всего с начала пандемии в Латвии сделано 413 905 тестов.

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