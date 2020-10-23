Covid-19 в Латвии констатирован еще у 250 человек, один умер
В четверг выявлено 250 новых случаев Covid-19, что является крупнейшим на данный момент суточным показателем, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Один инфицированный Covid-19 умер. Он входил в возрастную группу от 55 до 60 лет.
По данным SPKC, 122 пациента заразились от известных источников, один человек заразился в Великобритании, у остальных условия заражения уточняются.
Пациенты зарегистрированы в 46 краях. Наибольшее количество зараженных зарегистрировано в Риге - 112, в Даугавпилсе - 17, а в Лиепае и Екабпилсе - в каждом по десять.
В четверг сделано 5726 тестов на Covid-19, доля позитивных результатов составила 4,4%%.
За прошедшие сутки были госпитализированы 17 пациентов с Covid-19. Всего в стационарах находятся 113 пациентов: у десяти из них болезнь протекает тяжело.
Всего из стационаров выписаны 312 пациентов.
С начала пандемии Covid-19 был подтвержден у 4208 человек. В целом выздоровели 1357 человек.
Всего с начала пандемии в Латвии сделано 413 905 тестов.