Covid-19 в Латвии констатирован еще у 250 человек, один умер

Один инфицированный Covid-19 умер. Он входил в возрастную группу от 55 до 60 лет.

По данным SPKC, 122 пациента заразились от известных источников, один человек заразился в Великобритании, у остальных условия заражения уточняются.

Пациенты зарегистрированы в 46 краях. Наибольшее количество зараженных зарегистрировано в Риге - 112, в Даугавпилсе - 17, а в Лиепае и Екабпилсе - в каждом по десять.

В четверг сделано 5726 тестов на Covid-19, доля позитивных результатов составила 4,4%%.

За прошедшие сутки были госпитализированы 17 пациентов с Covid-19. Всего в стационарах находятся 113 пациентов: у десяти из них болезнь протекает тяжело. 200

Всего из стационаров выписаны 312 пациентов.

С начала пандемии Covid-19 был подтвержден у 4208 человек. В целом выздоровели 1357 человек.