В этом году число клиентов аэропорта "Рига" снизилось на 71%

"К сожалению, ситуация становится только хуже", - сказала она, отметив, что в сентябре количество обслуженных пассажиров сократилось на 84% по сравнению с сентябрем прошлого года, а в октябре падение будет еще больше, так как уже сейчас сокращение составляет 86,6%.

Сейчас из Риги можно улететь в 38 городов. 4

По словам Кулаковой, конкретных прогнозов на будущее нет, так как ситуация с ограничениями постоянно меняется. По международным прогнозам, авиационная отрасль сможет вернуться к уровню 2019 года только в 2024-2025 гг.

"В любом случае у нас впереди еще много лет упорной и напряженной работы", - сказала представитель аэропорта.