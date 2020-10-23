В этом году число клиентов аэропорта "Рига" снизилось на 71%

В Рижском аэропорту до 19 октября обслужено 1,87 млн пассажиров, что почти на 71% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказала на Латвийском радио представитель предприятия "Международный аэропорт "Рига"" Лаура Кулакова.
"К сожалению, ситуация становится только хуже", - сказала она, отметив, что в сентябре количество обслуженных пассажиров сократилось на 84% по сравнению с сентябрем прошлого года, а в октябре падение будет еще больше, так как уже сейчас сокращение составляет 86,6%.
Сейчас из Риги можно улететь в 38 городов.
По словам Кулаковой, конкретных прогнозов на будущее нет, так как ситуация с ограничениями постоянно меняется. По международным прогнозам, авиационная отрасль сможет вернуться к уровню 2019 года только в 2024-2025 гг.
"В любом случае у нас впереди еще много лет упорной и напряженной работы", - сказала представитель аэропорта.
Международный аэропорт "Рига" является крупнейшим авиаузлом стран Балтии. В 2019 году Рижский аэропорт обслужил более 7,8 млн пассажиров.