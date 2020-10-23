Пт, 23.10.2020
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Председатель больничного общества: перегрузка в работе медперсонала из-за Covid-19 очевидна

Евгений Калейс

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Перегрузка в работе медицинского персонала в условиях пандемии Covid-19 очевидна, заявил в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении председатель Латвийского больничного общества Евгений Калейс.

По его словам, выросла нагрузка на весь медицинский персонал, но государство не подумало о том, как оплачивать повышенную нагрузку.

В настоящее время больницы загружены пациентами с Covid-19 на 50% своих возможностей, а местами, например, в Даугавпилсе, ресурс уже фактически исчерпан.

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Калейс считает, что тестирование на коронавирус по направлениям от семейных врачей приведет к тому, что очереди к ним увеличатся, а значит, увеличится и риск заражения Covid-19.

Калейс рассказал, что в Литве больницы уже переориентировались, и фактически помощь оказывается уже только больным Covid-19 и острым пациентам.

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