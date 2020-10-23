Председатель больничного общества: перегрузка в работе медперсонала из-за Covid-19 очевидна

По его словам, выросла нагрузка на весь медицинский персонал, но государство не подумало о том, как оплачивать повышенную нагрузку.

В настоящее время больницы загружены пациентами с Covid-19 на 50% своих возможностей, а местами, например, в Даугавпилсе, ресурс уже фактически исчерпан.

Калейс считает, что тестирование на коронавирус по направлениям от семейных врачей приведет к тому, что очереди к ним увеличатся, а значит, увеличится и риск заражения Covid-19.