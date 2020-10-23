Пеле-80! Десять интересных фактов о великом бразильце

"Леннон учил японский в той же школе, что и я", - написал Пеле в своих мемуарах, вышедших в 2007 году.

По признанию Пеле, тогда же Леннон рассказал ему, что во время чемпионата мира 1966 года, проходившего в Англии, битлы хотели с ним познакомиться и пришли в отель, где жила бразильская сборная, но их не пустили.

Пеле это отписал на счет консервативных взглядов менеджеров команды.

Почему Пеле не играл за европейский клуб

После 18 лет в команде "Сантос" Пеле в 1975 году уехал в Нью-Йорк на три сезона Getty Images

В отличие от многих бразильских футболистов, знаменитых и не очень, перебравшихся в Европу прежде всего по меркантильным соображениям, Пеле в период его расцвета за границу попросту не отпустили.

"Сантос" отверг все предложения продать Пеле, в том числе от "Милана" и мадридского "Реала", а игроки, даже великие, в ту пору права голоса не имели.

Давление исходило и от политических верхов: в 1961 году президент Бразилии Жаниу Куадруш специальным декретом объявил Пеле "национальным достоянием".

В результате легендарный игрок уехал в Нью-Йорк лишь в 35 лет.

Как Пеле впервые надел капитанскую повязку... в 50 лет

Впервые Пеле надел капитанскую повязку в 1990 году Getty Images

На протяжении всей своей карьеры Пеле отказывался быть капитаном команды - хоть "Сантоса", хоть национальной сборной.

Капитанскую повязку он надел единственный раз в жизни: во время матча сборной Бразилии против сборной мира в Милане, который был организован в 1990 году в честь его 50-летия - через 19 лет после ухода Пеле из национальной сборной.

Он провел на поле первый тайм.

Бразильцы проиграли со счетом 2:1.

Знатокам футбола этот матч памятен прежде всего тем, что нападающий Антонио Ринальдо мог дать Пеле возможность забить последний гол в его жизни, но вместо того, чтобы отдать пас ветерану, в честь которого, собственно, и проводился матч, ударил сам и по воротам не попал.

"Он слегка рассердился на меня", - деликатно выразился Ринальдо в интервью бразильскому интернет-изданию Globo Esporte в 2010.

Как Пеле "похитили" в Тринидаде

Пеле часто носили на руках, но так далеко, как в Тринидаде, его не уносили Getty Images

5 сентября 1972 года, когда "Сантос" проводил матч в столице карибского государства Тринидад и Тобаго Порт-оф-Спейне, там происходили гражданские волнения. По дороге из аэропорта футболисты видели в городе танки.

"Мы решили, что отыграем побыстрее и прыгнем назад в самолет", - вспоминал в 2010 году бывший защитник "Сантоса" Назарено Обердан.

Но когда Пеле на 43-й минуте забил гол, восторженные болельщики высыпали на поле, подняли его на плечи и понесли по улицам города.

Все обошлось благополучно, но большого удовольствия Пеле это не доставило.